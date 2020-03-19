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Gülben Ergen-Emre Irmak çifti İstanbul turu attı

Koronavirüs salgını nedeniyle mekanların tedbir amaçlı kapatılmasının ardından Gülben Ergen ile sevgilisi Emre Irmak, araçlarıyla İstanbul turuna çıktı. İkilinin İstinyede başlayan yolculukları, Sarıyer ve Kilyos'tan devam edip, Polenezköy’de son buldu

19.03.2020 - 09:51 | Güncelleme: ABONE OL
Gülben Ergen - Emre Irmak
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; şarkıcı Gülben Ergen, sevgilisi Emre Irmak’la önceki gün İstanbul turuna çıktı. Koronavirüs salgını nedeniyle mekanların tedbir amaçlı kapatılmasının ardından çift, araçlarıyla tüm şehri dolaştı.

İkilinin İstinyede başlayan yolculukları, Sarıyer ve Kilyos'tan devam edip, Polenezköy’de son buldu. Bir ara gidecekleri yönü karıştıran çift, vatandaşlardan yol tarifi aldı.

 

 

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