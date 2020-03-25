HABERTURK.COM

Sağlık Bakanlığı, salgının toplumda yayılmasının hızını engellemek için vatandaşlardan evde kalmaları isteniyor. Kamuoyunda tanınmış isimler de “Evde Kal” kampanyasına ilgiyi arttırmak için evlerinde internet üzerinden yayınlar yapıyorlar.

Bu kez yeni bir hamle ise Gülben Ergen'den geldi. Ergen, evinden çekip söylediği 'İnan Güzel Yarınlara' şarkısıyla dışarıya çıkmadan sosyal mesafeyi koruyan dinleyicilerine umut ve ışık oldu.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!