        Gülben Ergen, bornozla hamburgerciye gitti - Magazin haberleri

        Gülben Ergen, bornozla hamburgerciye gitti

        Şarkıcı Gülben Ergen, ABD'de verdiği konserler sonrası bornozuyla hamburgerciye gittiği anları paylaştı. Ergen; "Yurt dışında kimsenin umurunda değil" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.11.2025 - 12:47 Güncelleme: 05.11.2025 - 12:47
        Bornozla hamburgerciye gitti
        Gülben Ergen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında ABD'de üç konser verdi. Ergen, konser maratonunun ardından dün akşam bornozuyla sokaklarda yürüdü sonra da bir hamburgerciye girdi.

        "YURT DIŞINDA KİMSENİN UMRUNDA DEĞİL"

        O anları sosyal medyada paylaşan Gülben Ergen; "Aaa ne büyük ayıp tü tü tü. Bornozla hamburgerciye mi gidilir? Yurt dışında kimsenin umurunda değil. Millet, maç izliyordu. Bornozlu bir kadının gelişi, kimseye dert olmadı" ifadelerini kullandı.

        #Gülben Ergen

