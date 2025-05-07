Gülaylar Altın'ın sahibi tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın İBB'ye yönelik yürüttüğü "mali suçlar" soruşturması kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından soruşturma devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde soruşturma kapsamında yapılan ikinci dalga operasyonunun ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre; Gülaylar Grup İcra Kurulu Üyesi Mehmet İlhan Gülay, 6 Mayıs'ta ifade vermesi için savcılığa çağırıldı. İfade verdikten sonra da tutuklandı. Gülay’ın ifadesine HABERTÜRK ulaştı.

"GÖRÜŞMELER MEVLÜT UYSAL BAŞKANLIĞINDA YAPILDI"

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İş insanı Mehmet İlhan Gülay ifadesinde Gülaylar Altın'ın yüzde 50 ortağı olduğunu söyleyerek, "Hakkımda verilen gizli tanık Sekoya'nın verdiği ifade tarafıma okundu. Ben Yakup Öner'i tanırım kendisiyle birkaç defa görüştüm. Fatih Özçelik, Kaan Sürmegöz, Adem Soytekin ve Fatih Keleş'i tanımıyorum. Süleyman Atik ise yanlış hatırlamıyorsam bir defa telefonda görüştüm. Elçin Karaoğlu'nu başından bilirim. Bahse geçen İstanbul Ataşehir ilçesi İçerenköy Mahallesi 1046 ada 200 parsel ve yan parselde bulunan araziyi 2018 yılında Bainbridge isimli holdingden satın aldım. Satın aldığımızda söz konusu arazide telkin işlemleri ile alakalı arazi içerisinde yapılmış metro çıkışı ve İspark İnşaatı ile ilgili İBB ile çok dava bulunmaktaydı. Biz o dönemde söz konusu araziye aldıktan sonra bu hususları o dönemdeki mevcut belediye yönetimi ile görüştük ve İBB Başkanı Mevlüt Uysal Başkanlığından ilgili Büyükşehir Belediyesi kurumlarıyla anlaşarak davalardan vazgeçme ve arazinin yaklaşık 60 dönümlük kısmını İBB'ye terk etme karşılığında bir protokol imzaladım. Ancak 2019 yılında yapılan seçimler neticesinde İBB yönetimi değişti. 2019 yılında şu an soy ismini hatırlamadığım İBB Genel Sekreteri Yavuz Bey arayarak bizimle irtibata geçti. Biz kendisiyle söz konusu protokolün yürürlüğe girmesi ve aradaki ihtilafların kalkması için çeşitli görüşmeler yaptık. Bu dönemde Yavuz Bey söz konusu hususu Yakup Öner'in takip edeceğini belirterek bizi kendisine yönlendirdi. Aradan geçen süreçte biz davalardan feragat ettik ve bu feragatımız karşılığında İBB Meclisi İmar ve Bayındırlık Kentsel Yenileme Komisyonu 12.01.2023 tarihli kararı ile söz konusu arazide emsal değiştirilmiştir. Ancak bu emsal 0,75'ten 1,5'e çıkarılmış olmasına karşın çevre ve komşu parsellerde emsal 2,07'dir. Ayrıca söz konusu karar alındığı dönemde şu an tam tarihi hatırlayamıyorum bu araziye yapılacak inşaattan 4-5 bin metrekare kapalı alan inşaat bitiminde belediyeye terk edilmek üzere ek bir protokol ile imzalandı. Söz konusu parseller toplamda 228 bin 22 iken yaklaşık 60 bin metrekare belediyeye terk ettik. Ayrıca o dönemki grup başkanvekili olan Tevfik Göksu'nun ricası üzerine söz konusu parsel ve kendi arazimiz içerisinde bir cami inşaatı yapmayı anlaşmaya koyduk. Bu husus plan notuna da eklenmiştir" şeklinde konuştu.

REKLAM "RÜŞVETİ KABUL ETMİYORUM, İMAR İZNİ ALAMADIK" Bahse geçen görüşmeleri ve süreci kendisinin takip ettiğini söyleyen Mehmet İlhan Gülay, "Şirket ortağımız İhsan Gülay'ın yaşı ve hastalığı nedeniyle bilgisi haricinde herhangi bir dahili bulunmamaktadır. Ben gizli tanığın ifadesinde geçen rüşvet iddiasını kesinlikle kabul etmiyorum. Çünkü bahse geçen araziye ilişkin şu an herhangi bir imar izni de alabilmiş değiliz. Kaldı ki çevre parseller ile aramızda bizim aleyhimize olacak şekilde emsal farkı vardır. Yine emsal artışına izin veren komisyon kararında başkan olarak ismi bulunan Adnan Zeki Bostan şu an AK Parti İBB Grup Başkanvekili; Mehmet Yiğit, Sultangazi Belediye Başkan Yardımcısıdır. Bu şahısların Ekrem İmamoğlu suç örgütü ile bir arada olmaları mümkün değildir. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum" dedi. "SAVCI TUTUKLAMA TALEP ETTİ" Avukatı da Gülay'ın şirketinin yarara değil aksi yönde zarara uğradığını belirterek hakkında takipsizlik kararı verilmesini talep etti. Savcı, "şüphelinin üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların ve tutuklama nedeninin bulunduğu, tanık Sekoya'nın ifadesinde geçen araziye ilişkin imar artışının yapılmasını sağlamak için dosya kapsamında şüpheli bulunan diğer kişilere rüşvet verdiği anlaşılmaktadır" diyerek 'rüşvet vermek' suçundan tutuklanmasını talep ederek Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

"BİZE RANT SAĞLAMAK AMACIYLA YAPILMADI" İstanbul 7. Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorgusunda kimlik tespiti sırasında iş insanı olduğunu belirten Mehmet İlgan Gülay, aylık gelirinin 750.000 TL olduğunu söyledi. Beni dün Çağlayan Adliyesi'nden arayıp davet ettiler, kendi isteğimle adliyeye geldim diyen Gülay, "Beni bir tanık ifadesiyle bilgilendirdiler, bu ifadede bizim sahip olduğumuz arsanın plan düzenlemesi ile ilgili tarafıma doğru olup olmadığı soruldu. Bu ifade kesinlikle doğru değildir, savcılıktaki ifademde önemli olan konuyu unuttuğumu düşünüyor, bize özgü yapılan çalışmayı biz belediyece yönetmedik. Bize rant sağlamak amacıyla yapılmadı. Ataşehir Belediyesi'nin bu planlara ihtiyacı vardı, üzerinden 5-6 sene geçmiştir. Belediye bütün bölgeyle ilgili planlar yapmıştır, biz böyle bir çıkar ilişkisi içerisinde olsak biz daha fazla menfaat sağlardık, kendi açımızdan daha faydalı hale getirirdik. Dedemden itibaren gelen bir işimiz vardır. 40 senedir iş hayatının içerisindeyim, böyle bir ithamda ve böyle bir alışveriş içerisine girmedim. Adli kaydım ve sicilim temizdir, suçsuzum, atılı suçlamayı kabul etmiyorum, yüce adalete sığınıyorum, kaçma şüphem yoktur. Bu şirket içerisinde icra kurulu üyesiyim, yönetim kurulu üyesi değilim. Bizim imza sorumluluğumuz kesinlikle yoktur, serbest bırakılmamı istiyorum” ifadelerini kullandı.

"PLAN DEĞİŞİKLİĞİNE CHP MECLİS ÜYELERİ MUHALEFET ETTİ" Mehmet İlhan Gülay'ın avukatı Yaşar Yetiş, söz konusu taşınmazın 2018 yılında alındığını söyleyerek, "Taşımamıza ilişkin işlemler 2018 yılında mevcut olan AK Partili belediye başkanlığı döneminde başlamış ve orada belirlendiği şekilde tamamlanmıştır. Hatta o kadar ki bu çalışmalar devam ederken rüşvete konu edilen plan değişikliği işlemi İBB Başkanlığı Meclisi'nde AK Parti'li meclis üyelerinin oylarıyla ve hatta CHP'li üyelerin muhalefeti ile geçmiştir. Hatta geçen plan notunda rüşvet verenin lehine olması gereken uygulama tam tersi aleyhine olmuş müvekkilin plan notunda emsallerine göre yararlandığı hak daha sınırlı olmuştur. Bu dahi rüşvet iddiasının doğru olmadığının ispatıdır" diyerek Gülay'ın serbest bırakılmasını talep etti. KAÇMA ŞÜPHESİ NEDENİYLE TUTUKLANDI Hakimlik, 'rüşvet vermek' suçunu işlediğine dair bahse geçen araziye ilişkin imar artışının yapılmasını sağlamak amacıyla dosya kapsamında şüpheli bulunan diğer kişilere rüşvet verdiğine ilişkin tanık Sekoya'nın anlatımları, suçun vasıf ve mahiyeti göz önünde bulundurularak delillerin henüz toplanmamış olması ve kaçma şüphesi nedeniyle Mehmet İlhan Gülay'ın tutuklanmasına karar verdi.

*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.