Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na giren şarkılar: Dünyanın en uzun şarkısı 138 saat!
Müzikle ilgili dünya rekorları söz konusu olduğunda Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'nda akla gelebilecek hemen hemen her rekor kırılmış durumda. Ancak müzikle ilgili kırılan bazı rekorlar oldukça ilginç
- 1
DÜNYANIN EN BÜYÜK İNSAN ENSTRÜMANI
Fransa'da 2014 yılında Ulusal Müzik Günü kapsamında 1660 kişi tarafından dev bir saksafon görüntüsü oluşturuldu. Saksafonun uzunluğu tam 56 metreydi.
- 2
EN ÇOK MÜZİK TÜPÜ ÇALAN İNSAN GRUBU
28 Nisan 2019'da Çin'in Siçuan kentinde 1171 kişi aynı anda müzik tüpü çaldı.
- 3
EN ÇOK KAYDEDİLEN ŞARKI
Ünlü besteci George Gershwin'in "Summertime" şarkısı tüm zamanların en çok kaydedilen şarkısı oldu.
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- 4
EN ÇOK SATAN ENSTRÜMANTAL SINGLE
Ünlü besteci John Williams'ın bestelediği "Star Wars" eserinin disko remiksi olan "Star Wars Theme/Cantina Band" en çok satan enstrümantal single olarak kabul ediliyor.
- 5
DÜNYANIN EN UZUN ŞARKISI
Resmi olarak yayımlanan en uzun şarkı 138 saat, 41 dakika ve 20 saniye ile Dr. Jagadeesh Pillai adlı yazar ve müzisyene ait. 16. yüzyıl şiiri Shri Ram Charit Manas'a dayanan tek bir destansı parça 15 binden fazla ayet içeriyor. Başından sonuna kadar dinlemek için beş günden fazla zaman gerekiyor.
Kaynak: Mental Floss
Fotoğraflar: Guinness World Records, Gershwincompetition.org, JohnWilliams.org