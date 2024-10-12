Güher ve Süher Pekinel konseri İş Sanat'ta

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İş Sanat, 7 Kasım’da dünyaca ünlü piyanistlerimiz Güher ve Süher Pekinel ile orkestra şefi Carlo Tenan yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası’nın vereceği konserle kapılarını bir kez daha seyircilerine açıyor.

Alfredo Rodriguez Trio

Kasım ayının bir diğer konseri Grammy Ödülü adayı Kübalı piyanist ve besteci Alfredo Rodríguez’in, Yarel Hernandez (bas) ve Michael Olivera’nın bir araya gelerek kurduğu Alfredo Rodriguez Trio olacak. 2006 yılında Montreux Caz Festivali’nde efsanevi müzisyen Quincy Jones ile tanışarak aynı sahneyi paylaşmaya başlayan ve kariyeri boyunca Siedah Garrett, Tan Dun, Richard Bona gibi müzik dünyasının önemli isimleriyle birlikte konserler verdi. Alfredo Rodríguez Trio, ana akım Latin müziği, Latin cazı ve Afro-Küban folk müziğinin harmanlandığı bir repertuvarla, 26 Kasım Salı 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda seyircisiyle buluşacak.

İş Sanat’ın yeni sezon etkinlik biletlerini tüm Biletix satış noktalarından, öğrenci ve 65 yaş üzeri biletleri ise İş Kuleleri ana gişeden temin edebilirsiniz. Cuma İş Çıkışı’nda Melek Mosso konseri vardı İş Sanat’ın Cuma İş Çıkışı konserlerinde 11 Ekim Cuma akşamı Türk müziği ve akustik pop öğelerini özgün biçimde bir araya getiren Melek Mosso müzikseverlerle buluştu. Sözü ve müziği kendisine ait olan parçaların yanı sıra cover şarkılarla dae beğeni kazanan Mosso, Kibele Çeşmesi Heykeli önünde düzenlenen konserde, “Hayatım Kaymış”, “Balerin”, “İlletim”, “Bu İş Bitmiş” gibi kendi sevilen şarkılarıyla birlikte “Vursalar Ölemem”, “Sabahçı Kahvesi”, “Rakkas”, “Fesuphanallah” gibi popüler şarkıları da seslendirdi.