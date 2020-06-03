'Güçlü bağışıklık sistemi için süt için' önerisi

Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Neriman İnanç, yazılı açıklamasında, sütün yaşamın her evresinde önemli olduğunu, her gün düzenli olarak içilen iki bardak sütün, çocuk ve yetişkinlerin günlük mineral ihtiyacının tamamını karşılayabildiğini bildirdi.
Süt tüketmek için birçok neden olduğunu vurgulayan İnanç, şunları kaydetti: "Süt, bağışıklık sistemini güçlendirir. İçerdiği 40'ın üzerinde besin öğesiyle süt, özellikle mevsim değişimi sonucu bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla sıkça görülen solunum yolu enfeksiyonları, grip ve soğuk algınlığı gibi pek çok rahatsızlığa karşı doğal bir koruyucudur. Süt son derece önemli bir protein kaynağıdır, 1 litre süt 32 gram protein içerir. Sütte bulunan proteinler, hücre ve dokuların oluşmasında, saç ve tırnakların gelişmesinde önemli rol oynar, büyümeye büyük ölçüde katkı sağlar, kasların sağlıklı gelişmesi ile çalışmasına da yardımcı olur. Süt rehidrasyonu, yani vücutta kaybedilen suyun yeniden yerine konmasını sağlayan çok miktarda su molekülünden meydana gelir. Ayrıca, kemiklerin güçlenmesi ve kemik sağlığının korunması için gerekli olan kalsiyum deposudur. Günde 2 bardak süt tüketmek, osteoporozu engellemeye yardımcı olur."
İnanç, sütün kalp hastalıklarından da koruduğunu ve hipertansiyonu dengeleyici rol oynadığını ifade etti.
Sütün gebelikte mineral kaybını önlediğini belirten İnanç, kilo alımını önlediğini, enerji verdiğini, içerdiği B12 vitamininin sinir sistemi ve sinirler arası iletimi olumlu yönde etkileyip çocukların öğrenme kapasitelerini artırdığını kaydetti.
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