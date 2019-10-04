Armine Harutyunyan sanatçı yönünü ise "Genelde her türlü medyaya açığım ancak kanvas ve kağıt üzerinde resim yaparken kendimi daha rahat hissediyorum. Ancak son yıllarda iş nedeniyle daha çok illüstrasyonlar yapıyorum. Her ne kadar farklı stiller olsa da hepsinde ortak bir nokta var. O da benim kişiliğimi fiziksel ya da dijital fırça darbelerinde yansıtıyor olması" dedi.