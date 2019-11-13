Feci kaza!

Ferdi Durdu’nun haberine göre kaza, Malatya-Arguvan karayolu Bahçelievler Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Süleyman Karasu yönetimindeki 44 HE 103 plakalı gübre yüklü kamyon, kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Olay yerinden geçen diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine 112 acil sağlık ekipleri yönlendirildi.

Görevliler, kamyonda sıkışan sürücü için itfaiyeden destek istedi. Olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, ağır yaralanan ve araçta sıkışan sürücüyü çıkartarak, sağlık görevlilerine teslim etti.

112 acil sağlık görevlileri, Karasu’ya müdahale bulundu ancak sürücü tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.