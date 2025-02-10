Guardiola'dan Real Madrid sözleri!

Manchester City'nin İspanyol çalıştırıcısı Pep Guardiola, Real Madrid karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

54 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, "Son yıllarda bu büyük bir düello haline geldi. Birbirimizi geçtik, birbirimizi eledik. Son 10 yılda bu bir klasik haline geldi ama tarihsel olarak kendimizi Barcelona, Bayern ya da Milan ile kıyaslayamayız." dedi.

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MÜCADELE 11 ŞUBAT SALI GÜNÜ OYNANACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play off'ta İngiltere Premier Lig devi Manchester City, 11 Şubat Salı günü sahalarında Real Madrid'i ağırlayacak.