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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Guardiola'dan Real Madrid sözleri! - Futbol Haberleri

        Guardiola'dan Real Madrid sözleri!

        İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid ile oynayacakları maç öncesi konuştu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 18:54 Güncelleme: 10.02.2025 - 18:54
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        Guardiola'dan Real Madrid sözleri!
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        Manchester City'nin İspanyol çalıştırıcısı Pep Guardiola, Real Madrid karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.

        54 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, "Son yıllarda bu büyük bir düello haline geldi. Birbirimizi geçtik, birbirimizi eledik. Son 10 yılda bu bir klasik haline geldi ama tarihsel olarak kendimizi Barcelona, Bayern ya da Milan ile kıyaslayamayız." dedi.

        MÜCADELE 11 ŞUBAT SALI GÜNÜ OYNANACAK

        UEFA Şampiyonlar Ligi Eleme Turu Play off'ta İngiltere Premier Lig devi Manchester City, 11 Şubat Salı günü sahalarında Real Madrid'i ağırlayacak.

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