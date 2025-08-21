Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

        GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2025 yılı taşra teşkilatlarına yönelik gerçekleştireceği 4 bin 400 kişilik sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular tamamlandı. Toplamda 4.400 sözleşmeli personel alımı, 81 ilde istihdam edilmek üzere yapılıyor. Peki GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.08.2025 - 14:19 Güncelleme: 21.08.2025 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          GSB personel alımı başvuru sonuçları merakla bekleniyor. 2750 Destek Personeli (Temizlik) 1150 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve 500 Destek Personeli (Bakım-Onarım) olmak üzere toplam 4 bin 400 sözleşmeli personel alımı için başvurular geçtiğimiz günlerde tamamladı. Peki GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB başvuru sonucu nasıl öğrenilir?

        • 2

          GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI

          Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak sözleşmeli personel alımına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

          2 bin 750 Destek Personeli (Temizlik) alımı, 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P94 puanı esas alınarak gerçekleştirildi. Adaylar başvurularını 09 Ağustos 2025 (00.00) – 17 Ağustos 2025 (23.59) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden, Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi aracılığıyla elektronik ortamda yaptı.

        • 3

          GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

          Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçlarına dair kesin tarih henüz duyurulmadı. Sonuçların GSB tarafından eylül ya da ekim ayı içerisinde açıklanması öngörülüyor.

          GSB DUYURULARI İÇİN TIKLAYINIZ

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Lavrov: Putin, Zelenskiy'le görüşmeye hazır
        Lavrov: Putin, Zelenskiy'le görüşmeye hazır
        Otobüs uçağı solladı!
        Otobüs uçağı solladı!
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        53 milyar dolarlık oyuncak: Labubu
        ABD, Rusya ve Ukrayna ne istiyor?
        ABD, Rusya ve Ukrayna ne istiyor?
        Alvarez'de mutlu son!
        Alvarez'de mutlu son!
        110 milyar liralık dev yatırım
        110 milyar liralık dev yatırım
        Kartal, İsviçre'de avantaj peşinde!
        Kartal, İsviçre'de avantaj peşinde!
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        O uygulama ile dikkat süresinde yüzde 40 artış
        Samsunspor, Panathinaikos karşısında!
        Samsunspor, Panathinaikos karşısında!
        Sürpriz doğum günü faciayla bitti! Ezgi ile Baran nişanlıydı!
        Sürpriz doğum günü faciayla bitti! Ezgi ile Baran nişanlıydı!
        "Cehennemden canlı çıktı"
        "Cehennemden canlı çıktı"
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        Ünlü oyuncu gözaltına alındı
        "Şampiyonlar Ligi'ne ihtiyacı var"
        "Şampiyonlar Ligi'ne ihtiyacı var"
        Kuzey Kore'nin sadece Rus turistlere açık tatil köyünden izlenimler
        Kuzey Kore'nin sadece Rus turistlere açık tatil köyünden izlenimler
        Tepki çeken harekete soruşturma!
        Tepki çeken harekete soruşturma!
        Vücudun gizli kahramanının sayısız faydası!
        Vücudun gizli kahramanının sayısız faydası!
        Bankalarda unutulan 732,1 milyon lira TMSF'ye aktarıldı
        Bankalarda unutulan 732,1 milyon lira TMSF'ye aktarıldı
        Dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi!
        Dünyanın en az ziyaret edilen 10 ülkesi!
        4 günde 10 çocuk neden öldü? Toplum bilimci Prof. Dr. Nilüfer Narlı değerlendirdi...
        4 günde 10 çocuk neden öldü? Toplum bilimci Prof. Dr. Nilüfer Narlı değerlendirdi...
        Psikolojilerini uzmanı masaya yatırdı
        Psikolojilerini uzmanı masaya yatırdı
        Habertürk Anasayfa