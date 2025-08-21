GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB başvuru sonucu nasıl öğrenilir?
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 2025 yılı taşra teşkilatlarına yönelik gerçekleştireceği 4 bin 400 kişilik sözleşmeli personel alımı yapacak. Başvurular tamamlandı. Toplamda 4.400 sözleşmeli personel alımı, 81 ilde istihdam edilmek üzere yapılıyor. Peki GSB personel alımı başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Gençlik ve Spor Bakanlığı GSB başvuru sonucu nasıl öğrenilir?
GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI TAMAMLANDI
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapılacak sözleşmeli personel alımına ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
2 bin 750 Destek Personeli (Temizlik) alımı, 2024 yılı KPSS B grubu KPSS P94 puanı esas alınarak gerçekleştirildi. Adaylar başvurularını 09 Ağustos 2025 (00.00) – 17 Ağustos 2025 (23.59) tarihleri arasında e-Devlet üzerinden, Gençlik ve Spor Bakanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresi aracılığıyla elektronik ortamda yaptı.
GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçlarına dair kesin tarih henüz duyurulmadı. Sonuçların GSB tarafından eylül ya da ekim ayı içerisinde açıklanması öngörülüyor.