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        Haberler Gündem GSB 1071 personel alımı sonuç sorgulama: GSB gençlik çalışanı sınavı ne zaman, hangi konular çıkacak?

        GSB 1071 personel alımı sonuç sorgulama: GSB gençlik çalışanı sınavı ne zaman?

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, 1071 gençlik çalışanı alımı sonuçları e-Devlet üzerinden erişime sunuldu. GSB personel alımı sonuçlarının açıklanmasının ardından, gençlik çalışanı alımına ilişkin sınav tarihi ve sınavda sorumlu olunan konular adayların gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) gençlik çalışanı sınavına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2024 - 01:33 Güncelleme: 01.02.2024 - 01:33
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        • 1

          Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları 29 Ocak tarihinde açıklandı. Hatırlanacağı gibi Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı başvuruları 8 Ocak tarihinde sona ermişti. Başvuru sonucuna göre sözlü sınava er bir grup ve il için ilan edilen kontenjan sayısının üç katı aday çağrılacak. Peki, "GSB gençlik çalışanı sınavı ne zaman, hangi konular çıkacak?" İşte detaylar...

        • 2

          GSB 1071 GENÇLİK ÇALIŞANI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

          Gençlik ve Spor Bakanlığı personel alımı sonuçları, 29 Ocak tarihinde E-Devlet üzerinden açıklandı.

          GSB GENÇLİK ÇALIŞANI SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          GSB 1071 GENÇLİK ÇALIŞANI SINAVI NE ZAMAN?

          Başvuruları onaylanan ve 2023 Yılı Gençlik Çalışanı Alımı sözlü sınavına katılmaya hak kazanan adayların sınavları 12 - 16 Şubat 2024 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecektir. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav tarihleri ve yerleri Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı kariyer kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden ilan edilecektir.

        • 4

          Adaylar, kendileri için belirlenen sözlü sınav tarihi ve saatinde aşağıda belirtilen adreste sözlü sınava katılabilecektir. Belirlenen tarihte sözlü sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sözlü sınava katılamayacak olunması halinde belirlenen sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla adaylar için sözlü sınav tarihinde değişiklik yapılabilecektir.

        • 5

          Mücbir sebepler ile belirlenen tarih ve saatte sözlü sınava katılamayacak adayların, mücbir sebeplerini kanıtlar nitelikte belge (sağlık raporu, resmi yazı vb.) ile birlikte durumlarını anlatır ad-soyad, iletişim bilgilerinin bulunduğu ıslak imzalı dilekçelerini en geç kendileri için belirlenen sözlü sınav tarihine kadar personel.sinavlar@gsb.gov.tr mail adresine e-posta ile göndermeleri gerekmektedir.

          Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

        • 6

          SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ VE TARİHİ

          Sınav sözlü olarak Ankara'da yapılacaktır.

          Sözlü sınavda adaylar; sınav komisyonu üyelerinin her biri tarafından;

          Görevin gerektirdiği mesleki alan bilgisi (Genel mevzuat, Bakanlığımız mevzuatı, Yönetim ve Organizasyon, Gönüllülük Kavramı ve Gönüllü Yönetimi, Temel Gönüllülük Alanları (Afet ve Acil Durum, Çevre, Eğitim ve Kültür, Spor, Sağlık ve Sosyal Hizmetler vd.), Gönüllü Çalışmalarla İlgili Proje Geliştirme ve Sahada Gönüllü Çalışmalara Katılım, Gönüllü Çalışmalarda Etik, Ahlaki, Dini, Geleneksel Değerler ve İlkeler, Kamu Kurumları, Yerel Yönetimler ve Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) Gönüllü Çalışmalara Katılım, Toplumda Risk Grupları ve Gönüllülük, Göçmenler ve Gönüllülük, Gençlik Çalışmaları, Liderlik vb.) (50 puan),

          Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan),

          Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

          Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

          Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

          Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan)

          konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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