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GSB 1.017 işçi alımı sonuçları açıklandı! 2022 GSB kura sonuçları nasıl öğrenilir? Gençlik ve Spor Bakanlığı nihai liste sorgulama ekranı!

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 temizlik işçisi, engelli sürekli temizlik işçisi kura sonuçları 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından, nihai liste sorgulama aramaları hız kazandı. Kura çekimi sonrası sözlü sınava katılım sağlayacak olan adaylar sınavın ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. İşte GSB 1.017 işçi alımı nihai liste sorgulama ekranı...

02.09.2022 - 20:37 | Güncelleme: ABONE OL

  • Noter huzurunda gerçekleşen GSB 1.017 işçi alım sonuçlarının açıklanmasının ardından, süreç, sözlü sınav ile devam edecek. GSB kura sonuçlarına ve nihai listeye Pgm.GSB.gov.tr adresi üzerinden ulaşan adaylar, site üzerinden isim sorgulaması yapabiliyor. Peki 2022 GSB kura sonuçları nasıl öğrenilir? İşte Gençlik ve Spor Bakanlığı nihai liste sorgulama sayfası...

  • İŞKUR 2022 GSB PERSONEL ALIMI KURA SONUÇLARI NİHAİ LİSTE

    Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından kura çekimi yapılmak üzere gönderilen listede yer alan adayların, kura çekimi 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü 10:30'da yapıldı.

    2022 GSB PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NİHAİ LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ.

  • GSB MÜLAKAT SINAVLARI NASIL OLACAK?

    1) Kura çekimi sonrası sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Bakanlığımızca belirlenecek tarihlerde sözlü sınava alınacaktır.

    2) Sözlü sınav yeri ve tarihleri Bakanlığımız (www.gsb.gov.tr) internet sitesinde daha sonra ilan edilecek olup ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

    3) Sözlü sınavda adaylar; sınav kurulu üyelerinin her biri tarafından;

    a) Görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri, (40 puan)

    b) Genel kültür, (40 puan)

    c) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü, (10 puan)

    d) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, (10 puan) konularından 100 puan üzerinden değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecektir.

  • 4) Sözlü sınavda; görevin gerektirdiği mesleki bilgi ve beceri ile genel kültür alanında adaylara rastgele zarf çekme usulü ile sorular yöneltilecektir. Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü ile liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğuna ilişkin konularda ise Sınav Kurulunca yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.

    5) Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekmektedir.

  • 6) Adaylar sözlü sınava gelirken kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

     

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