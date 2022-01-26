Ligde peş peşe dört mağlubiyet alabilen ve son 12 lig maçında tek galibiyeti bulunan Galatasaray'da gözler Domenec Torrent ile Burak Elmas'ın toplantısına çevrildi. Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Torrent ile başkan Elmas bu hafta bir araya gelecek. Görüşmede Torrent takımın mevcut durumu ve eksik bölgelerle ilgili olarak Burak Elmas'a bir rapor sunacak.

İspanyol çalıştırıcı takımda düşünülmeyen isimleri başkan Elmas'a iletecek ve eksik olan, takviye istediği bölgeleri de başkana iletecek ve transfer için görüşmeler yapacak. Sarı-kırmızılılarda transfer gündemi bu zirveden sonra hareketlenecek.