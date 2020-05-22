Grup terapisi; eğitimli bir psikoterapist eşliğinde belli sayıda aynı sorunu yaşayan kişilerin bir arada olması ile sağlanır. Genellikle; 6 ile 10 kişiden oluşmaktadır. Grubun belli konularda ve içerilen sorunlarla açılması gereklidir. Kilo verme, madde bağımlılığı, sınav heyecanı ve kaygısı, sosyal fobi, alkolizm, kişisel gelişim ve düşünce yapılanması gibi içeriklerle açılabilmektedir. Tabi bu konular çoğaltılabilir.
Grubun en önemli detayı yaş grubuna göre ayrılması gerekliliğidir. Çocuklar, ergenler ve yetişkinler ile oluşturulmaktadır.Genelde psikolojik rahatsızlıklar için yatan hastalar arasında grup terapileri; isteyen kişinin katılımıyla uygulanmaktadır. Ancak özel klinikler ve polikliniklerde grup terapisi kapalı olarak yapılır.Grubun amacı, kişi sayısı, başlangıç tarihi ile bitiş tarihi belli bir şekilde tespit edilerek açılmıştır.
Grup terapilerinde belli çerçeveler vardır aynı bireysel terapi de olduğu gibi bu kurala uyulmaktadır. Haftanın bir gününde belli saat ve günlerde katılım sağlanmaktadır. Kurallar ise; belli saatte gelmek, terapiye katılmak ve belli ücreti ödemektir. Psikoterapist; grup adayları ile ön görüşme sağlayarak başlar. Ona göre uygunluk sağlanarak devam edilir.
90 dakikalık uygulama yapılan grup terapileri 12 hafta gibi bir sürede tamamlanır. Terapi sürecinin bitimi herkesin ortak kararıyla alınır.
Yöntemler; bilişsel, dinamik,sanat terapileri ve psikodramadır. Bu ekoller ile grubun kendi içinde bakış açıları ve doğal teknik yöntemleri bulunabilir. Ama çerçeve değişmez aynı şekilde uygulanır.
Terapiye katılan kişiler; özel tüm duyguları, düşünceleri geçmişi ve özellikleri ile açık şekilde olmak zorundadırlar. Bu ilk etapta ürkütücü gözükür ancak sosyal bir varlık olmaları nedeni ile belli süre sonra alışarak katılımcı olmaya başlarlar. Hayatın bir parçasını birlikte çözümlemek gibi bir olgu oluşumu paylaşılır. Bu bir iletişimsel yoldur. Tamamiyle kendi olmayı ve kendiyle yüzleşmeyi sağlayan bir durumdur.
Bazen çözülemeyen ve görülemeyen sorunlar grup terapisinde daha net ve yalın bir şekilde ortaya çıkabilecektir. Oldukça fayda sağlayan bir yöntem olması açısından değerlendirilmesi gereken bir uygulamadır.
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