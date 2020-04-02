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Groseri çalışma saatleri 2020: Groseri saat kaçta açılıyor? Groseri saat kaçta kapanıyor?

Marketlerin çalışma saatleri koronavirüs salgınına karşı İçişleri Bakanlı tarafından alınan tedbirlerden sonra merak konusu oldu. Groseri saat kaçta açılıyor? Groseri saat kaçta kapanıyor? Sorusunu araştırdık. İşte Groseri çalışma saatleri 2020

02.04.2020 - 10:22 | Güncelleme: ABONE OL
Groseri çalışma saatleri

Son zamanlarda hayatı tehlikeye sokan ve birçok kişinin ölümüne sebep olan koranavirüs sebebi ile ülkemizde birçok tedbirler yapılmaktadır. Bu sebeple de groseri marketlerin çalışma saatlerinde değişiklik olmuştur. Groseri marketler artık 9:00 da açılacak ve 21:00 de kapanacaktır. Market içerisinde çok fazla kişinin olmamasına dikkat edilecek, kişilerin arasında en az 1 metre mesafe olacaktır. Aynı zamanda markette bulunan açık besinler poşetlenerek müşterilere sunulacaktır. Çalışanlarda mutlaka maske bulunacak ve eldiven takmaları sağlanacaktır.

Groseri Saat Kaçta Açılıyor?

Gloseri açılma saati korana virüs sebebi ile değişikliğe uğramıştır. Korana virüs sebebi ile artık groseri marketleri sabah 9:00 da açılacaktır

Groseri Saat Kaçta Kapanır?

Korana virüsün yayılımını en aza indirmek için bir süre gloseri marketlerin kapanma saatleri geri çekişmiştir. Korana virüs nedeni ile artık Groseri marketler 21:00 de kapanacaktır

Groseri Hafta sonu Açık mı?

Groseri marketler hafta içi olduğu gibi hafta sonu da açık olacaktır. Fakat saatlerinde değişiklik olmuştur. Hafta sonu da açılış saati 9:00 kapanış saati ise 21:00 dir.

Groseri Çalışma Saatleri 2020

Korona virüs birçok hayatı olumsuz şekilde etkilemiştir. Vatandaş bu sebeple çok panik yapmaktadır. Groseri bu virüsün yayılımını azaltmak için açılış saatini 9.00 kapanış saatini ise 21:00 olarak değiştirmiştir. Bu süre içerisinde groseri marketlerde hijyene çok dikkat edilecek ve kişi sayısı az olacaktır. Sosyal mesafe korunacak ve en az aradaki mesafe 1 metre olacaktır. Çalışanların ellerinde eldiven ve yüzlerinde maske olacaktır.

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