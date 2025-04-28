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        Grönland'dan ABD'ye tepki: Saygısızca

        Grönland Başbakanı Jens-Frederik Nielsen, ABD'nin ülkesi hakkındaki açıklamalarını "saygısızca" olarak nitelendirerek, "Grönland'ın asla satın alınabilecek bir mülk olmayacağını" söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2025 - 01:21 Güncelleme: 28.04.2025 - 01:21
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        Grönland'dan ABD'ye tepki: Saygısızca
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        Grönland Başbakanı Nielsen, Danimarka ziyareti sırasında düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Grönland'ı kontrol etme isteğiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

        "ABD'den gelen açıklamalar saygısızcaydı." diyen Nielsen, ABD'ye karşı Danimarka ile işbirliği içinde hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

        Nielsen, Danimarka'nın Grönland'a yönelik yatırımlarda bulunabileceğini kaydederek, "Grönland, asla herhangi biri tarafından satın alınabilecek bir mülk olmayacak." dedi.

        Başbakan Nielsen, ayrıca Washington yönetimiyle diyaloga açık olduklarını dile getirdi.

        TRUMP'IN GRÖNLAND İLE İLGİLİ AÇIKLAMALARI

        Yeniden göreve gelmesinden bu yana Grönland'ı ülkesinin kontrolüne alma isteğini sıkça dile getiren ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da, uluslararası güvenliğin sağlanması için "Grönland'a sahip olmaları gerektiğini" söylemişti.

        Trump, Grönland'ın her yerinde Çin ve Rus gemilerinin dolaşmasından rahatsızlık duyduğunu belirterek, "bu durumla ilgilenmesi" için Danimarka'ya veya başka birine güvenmediklerini kaydetmişti.

        Öte yandan, eşi Usha Vance, ABD Enerji Bakanı Chris Wright ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz ile Grönland'ı ziyaret eden ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, burada yaptığı açıklamada, Danimarka yönetiminin Grönland'ın güvenliğine yeterince yatırım yapmadığını savunmuştu.

        Vance, "Hepinizin bildiği gibi, bu büyük bir mesele ve önümüzdeki on yıllar boyunca daha da büyüyecek. Grönland'da daha fazla pozisyona sahip olmamız gerekiyor." demiş ve askeri güç kullanmaya gerek kalmadan, Grönland halkının "nihayetinde ABD'nin ve Ada'nın kontrolüne ilişkin arzusunun yanında yer alacağına" inandığını belirtmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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