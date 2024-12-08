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        Grip ve soğuk algınlığına iyi gelen yiyecekler nelerdir?

        Havaların soğumaya başlamasıyla grip, nezle, farenjit, sinüzit gibi hastalıklar da yavaş yavaş kapıyı çalmaya başlıyor. Kendimizi korumanın en iyi yolu ise doğal bir şekilde beslenmektir. İşte soğuk algınlığı ve gribe karşı sizi koruyacak yiyecekleri derledik.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 13:01 Güncelleme: 08.12.2024 - 13:01
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        • 1

          Havaların soğuması ile birlikte başta grip ve soğuk algınlığından kaynaklı burun tıkanıklığı, halsizlik, hapşırık ve burun akıntısı gibi olumsuz durumlar ortaya çıkıyor. Bu etkilerden korunmak ve ortadan kaldırmak için hangi besinleri tüketmemiz gerektiğini bilmeliyiz.

        • 2

          SOĞUK ALGINLIĞI VE GRİBE İYİ GELEN BESİNLER NELERDİR?

          1. BAL

          Antibakteriyel ve antiviral özelliklere sahip olan bal, soğuk algınlığına karşı faydalıdır. Özellikle balı, limon suyu ile karıştırarak içmek soğuk algınlığına karşı kullanılabilir.

        • 3

          2. C VİTAMİNİ

          En iyi antioksidan vitaminlerden biridir. Eğer C vitamini vitamin formunda değil de besinlerden alınırsa bu gıdalardaki fotokimyasal maddelerden de yararlanılır. Böylece vücuttaki savaşçı hücreler de güçlenir. Gün içinde domates, taze biber, roka, maydanoz, mandalina, greyfurt, portakal, nar, kuşburnu ve kivi gibi C vitamini içeren besinler tüketilmelidir.

        • 4

          3. ADAÇAYI

          Adaçayı içerdiği uçucu bileşenler sayesinde; özellikle grip ve soğuk algınlığının yol açtığı boğaz ve ağızdaki iltihaplanmayı, enfeksiyonu önlemeye yardımcı oluyor. Hazırlama şekli önemli; bir tutam adaçayını kaynayan suya atıp 5 dakika demlenmesini sağlayarak ister 1 fincan tüketerek ister gargara yaparak kullanabilirsiniz.

        • 5

          4. BALIK

          Omega 3 ve proteinden zengin balık, içerdiği A ve B grubu vitaminler sayesinde bağışıklığı güçlendiriyor. Özellikle balık mevsimi olan kış aylarında haftada 2-3 gün ızgara, fırın veya buğulama balık tüketmek grip ve nezle karşı koruyor.

        • 6

          5. ISPANAK

          çerdiği C ve E vitaminleri ile bağışıklığı kuvvetlendirerek soğuk algınlığı ve gripten koruyor. Enfeksiyonu önleyen, kanserle savaşan maddeleri de barındıran ıspanak; içeriğindeki demir, kalsiyum ve magnezyumla kemiklerin güçlenmesine de fayda sağlıyor.

        • 7

          6. YOĞURT VE KEFİR

          Probiyotik ve prebiyotik kaynakları düzenli tüketildiğinde bağırsak florasını ve bağışıklık sistemini güçlendirerek grip ve soğuk algınlığından korunmaya yardımcı oluyor. Yoğurt; içerdiği laktik asit ile mikroplara karşı vücudun savunma sistemini geliştirirken; kefir de yoğurttan farklı olarak; sindirim sistemine yararlı bakterilerin yerleşmesini sağlayarak bağırsak florasını dengeleyip, bağışıklık sistemini destekliyor ve hastalıklara karşı koruyor.

        • 8

          7. BROKOLİ

          Besin değeri oldukça yüksek, aynı zamanda antioksidan bileşenler bakımından da çok zengin bir sebze türü olan brokoli de griple mücadelenizi destekleyebilir. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı C ve E vitaminleri, brokolide bol miktarda yer alır. Ayrıca kalsiyum ve lif içeriği de oldukça yüksektir.

        • 9

          8. SARIMSAK

          Doğal antibiyotik olarak yüzyıllardır bilinen ve kullanılan sarımsak, gribe iyi gelen yiyecekler listesinde de yer verilmesi gereken bir besindir. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan sarımsak gribi daha kolay atlatmanız konusunda size destek olurken yeni enfeksiyonlara yakalanma olasılığınızı da azaltabilir.

        • 10

          9. ZENCEFİL

          Keskin tadı ve aroması ile solunum yollarını açıcı, sindirimi düzenleyici, toksin atıcı, gaz söktürücü ve antiseptik özellikleri vardır. Çorbalarda, taze olarak sebze yemeklerinde ve salatalarda kullanılabilir.

        • 11

          10. KAKULE

          Bakteri ve virüslere karşı etkilidir. Soğuk algınlığı, bronşit, öksürük, yüksek ateş şikayetlerinin hafiflemesinde yararlıdır. Bağışıklık sistemini destekler. Sık sık enfeksiyon hastalıklarına yakalanan kişilerde direnç oluşmasına yardımcı olur.

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