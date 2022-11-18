Grip olanlar dikkat! Organ yetmezliğine bile götürebilir

Grip tedavisinde yeri olmayan bilinçsiz antibiyotik kullanımı organ yetmezliğine bile neden olabilir
Bakterileri yok etmek için kullanılan antibiyotiklerin grip ve virüslere bağlı solunum yolu enfeksiyonlarında yeri yok. Bu kesin bilgiye rağmen grip olan iki hastadan biri ateş düşürücü veya ağrı kesici olarak antibiyotik kullanıyor. Yapılan bu yanlış bakterilerin kullanılan antibiyotiğe direnç geliştirmesi demek. Peki ya sonucu? Tedavisi mümkün olmayan yeni enfeksiyonlar ve organ yetmezlikleri. Bu yanlışa "Dur!" diyelim. Habertürk Sağlık Yazarı Ceyda Erenoğlu’nun haberi
Viral enfeksiyonlarda meydana gelen artış son günlerin gündemden düşmeyen konusu. Peki bu artışı geçmiş yıllarla karşılaştırdığımızda ne durumdayız? Bilinçli İlaç Kullanımı, Biyoteknoloji, İnovasyon ve AR-GE Derneği Başkanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, sürecin Covid-19 öncesi tabloda seyrettiğine dikkat çekerek, “Son iki yıllık Covid-19 sürecinde maske ve hijyen kurallarına dikkat edilmesi nedeniyle solunum yolu enfeksiyonları ve gribe neden olan virüslerle fazla karşılaşmamış ve çok vaka görmemiştik. Maske kullanımını bırakıp tedbirlerden vazgeçince, bu süreçten çok daha fazla sayıda viral enfeksiyon ve griple karşılaşmaya başladık. Bu hastaların bir kısmı hastaneye yatmayı ve ağır klinik durumları nedeniyle tedavi almayı gerektiren tablolarla karşılaşıyor. Bu yeni ve beklenmedik bir salgın değil. Covid öncesi dönemin yoğunluğunda seyreden bir tabloyla karşı karşıyayız” diyor.
İHMALİN SONU YOĞUN BAKIM OLABİLİR
Aydın’a göre bu viral enfeksiyonlar, özellikle de grip kişiyi çok zorluyor. Ateş, halsizlik, baş ağrısı, kas-eklem ağrısı, bulantı ve kusma gibi belirtiler tüm vücudu etkileyen ağır bir klinik tabloya yol açabiliyor. Süreç doktor kontrolünde iyi yönetilmezse 65 yaş üstü, kronik hastalığı bulunan, bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda hastane ve yoğun bakıma yatma gereği duyulabiliyor.
EN DİKKATLİ OLMASI GEREKENLER
Grip konusunda en dikkatli olması gereken kişilerin risk grubundakiler olduğu belirtiliyor. Hastalığın kendiliğinden geçeceğine duyulan inanç, özellikle riski yüksek olanlar için tehlike anlamına geliyor. Bu noktada doktor kontrolünde destek tedavi alınması çok önemli görülüyor.
CİDDİYE ALINMASI GEREKEN RİSKLER
Risk grubunda olanların hastalığı ciddiye alıp destek tedavilerden yararlanmamaları halinde önemli sorunlarla karşı karşıya kalabilecekleri belirtiliyor. İşte o risklerden bazıları:
*İleri yaş gruplarında hızlı sıvı kayıplarına bağlı böbrek yetmezliği
*KOAH hasalarında solunum yetmezliği
*Kalp yetmezliği olanlarda daha ağır seyreden klinik tablo
GRİPTE ANTİBİYOTİĞİN YERİ VAR MI?
Prof. Dr. Kemalettin Aydın, “Grip ve solunum yolu enfeksiyonlarının önemli bir kısmı viral nedenlerle oluşur. Antibiyotikler bakterileri yok etmek için kullanılan ilaçlar olduğu için virüslere etkisi söz konusu değildir. Viral enfeksiyonlarda, antibiyotiklerin hiçbir şartta yeri yoktur. Antibiyotik bir ateş düşürücü veya ağrı kesici olmadığı için bu amaçla kullanılmamalıdır. Yanlış kullanılan antibiyotiklerin birçok yan etkisi ve zararı vardır. Yanlış kullanım sonucunda bakteriler kullanılan antibiyotiğe direnç geliştirince antibiyotikler dirençli bakterileri öldüremez hale gelir. Bu, tedavisi mümkün olmayan yeni enfeksiyonlarla karşılaşmamıza yol açar ve istenmeyen sonuçlara neden olur. Ayrıca antibiyotikler doğru kullanılmadığında organlarımıza yönelik sorunlara da (karaciğer, böbrek, kemik iliğinde toksik etki vb.) neden olabileceği için bu durum organ yetmezliklerine kadar gidebilir” diyor.
BİLİNÇLİ ANTİBİYOTİK KULLANIMI NE DEMEK?
Antibiyotikler bakterilerin neden olduğu enfeksiyonları tedavi ediyor ve her bakterinin antibiyotiğinin ayrı olması gerektiğine dikkat çekiliyor. Prof. Dr. Kemalettin Aydın, bilinçli antibiyotik kullanımından anlamamız gerekenin doğru endikasyonda, doğru dozda, doğru sürede, doğru yoldan, doğru zaman düzenlemesiyle kullanım olduğunu söyleyerek antibiyotiğin en gereksiz kullanıldığı hastalığın grip olduğunu belirtiyor. Aydın, “Antibiyotiğin grip ve virüslere bağlı solunum yolu enfeksiyonlarında hiç yeri yokken her iki hastadan birinin (yüzde 50) bilinçsiz antibiyotik kullanması çok üzücü ve ‘dur!’ denmesi gereken bir sorun” diyor.
İKİNCİL BAKTERİYEL ENFEKSİYON NEDİR?
Dikkate alınması gereken bir diğer konunun boğaz bölgesinde savunmaya katkı sağlayan bakteriler olduğunu söyleyen Prof. Dr. Kemalettin Aydın, grip tablosunda antibiyotik kullanımının bu bakterileri öldürdüğüne dikkat çekiyor. Yol edilen bakterilerin yerine boğaz bölgesine dirençli ve hastalık yapma özelliği olan bakteriler yerleşiyor. Buna "ikincil bakteriyel enfeksiyon" diyoruz diyen Aydın devam ediyor: “Bu enfeksiyonlar klinik tabloyu ağırlaştırarak tedavisi zor sorunlara yol açıyor.”
EŞ DOST TAVSİYESİNE UYMAYIN
Antibiyotik kullanma konusunda dolapta kalan, eş dost tavsiyesiyle alınan, bana iyi gelen sana da iyi gelir mantığıyla yapılan önerilerin yarardan çok zarar getirdiğinin unutulmaması gerekiyor.
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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Grip tedavisinde yeri olmayan bilinçsiz antibiyotik kullanımı organ yetmezliğine bile neden olabilir/grip-tedavisinde-yeri-olmayan-bilincsiz-antibiyotik-kullanimi-organ-yetmezligine-bile-neden-olabilir-3539855
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