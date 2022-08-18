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Grimes'ın kepçe kulak ameliyatına eski sevgilisi Elon Musk'tan onay çıkmadı - Magazin haberleri

Grimes'ın kulak ameliyatına Elon Musk'tan onay çıkmadı

ABD'li girişimci Elon Musk'tan geçtiğimiz yıl ayrılan Grimes, kulakları ve dişlerinin görünümünü değiştirmek istiyor. Ancak Musk'ın eski sevgilisinin bu düşüncesine sıcak bakmadığı ortaya çıktı

18.08.2022 - 14:09 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Tesla ve Space X'in kurucusu Elon Musk (51) ile şarkıcı Grimes (34), üç yıl süren birlikteliklerini geçtiğimiz yıl eylül ayında noktalamıştı. Musk, ayrılığın gerekçesini yoğun işleri nedeniyle sık sık ayrı şehirlerde bulunma zorunluluğu olarak açıklamıştı. 

  • HEM KULAKLARINI HEM DİŞLERİNİ DÜZELTTİRMEK İSTİYOR

    Grimes, bu kez başka bir konu ile gündemde. Bunun nedeni de gerçek adı Claire Elise Boucher olan Kanadalı şarkıcı, kulakları ve dişlerinin görünümünü değiştirmek istemesi.

    Fakat her ne kadar artık eski sevgilisi olsa da Elon Musk, eski sevgilisinin bu girişimini onaylamıyor.

  • Grimes, kulaklarının ve dişlerinin görünümünü değiştirmek istediğini Twitter hesabında yaptığı paylaşımlarla dile getirdi. Ünlü şarkıcı, iki yıl önce bir estetik cerrahtan kulakları üzerinde yapılacak değişiklikleri konuşmak üzere randevu aldığını anlattı. Grimes, 30'lu yaşlarının ortalarına kadar görünümünde değişiklik yapmayı planladığını da satırlarına ekledi. Ünlü isim, daha sonra takipçilerine "Yüzümde yaptıracağım herhangi bir değişikliğin bana yakışacağını düşünüyor musunuz?" diye sordu.

  • "BÜTÜN HAYATIM BOYUNCA BUNU İSTEDİM"

    Grimes başka bir mesajında da takipçilerine kulak düzelttirme operasyonu geçiren olup olmadığını ve sonucu hakkındaki düşüncelerini sordu. Şarkıcı, kulak operasyonundan sonra iyileşme süresi konusunda korkuları olduğunu da ekledi.

    Grimes "Bir müzisyen olarak bu operasyon bana riskli görünüyor. Ama bunu bütün hayatım boyunca istedim. İnsanların bu konudaki deneyimlerini merak ediyorum." diye devam etti mesajına.

  • "DEZAVANTAJI, OLUMLU GETİRİSİNDEN DAHA FAZLA"

    Grimes'ın bu paylaşımına takipçilerinden çok sayıda yorum geldi. Bunlardan biri de dünyaya getirdiği iki çocuğunun babası ve eski sevgilisi Elon Musk oldu. Musk, Grimes'ın kepçe kulaklarını düzelttirme isteğine yanıt olarak "Bunun dezavantajı muhtemelen olumlu getirisinden daha ağır basıyor." diye yanıt verdi.

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