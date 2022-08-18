HEM KULAKLARINI HEM DİŞLERİNİ DÜZELTTİRMEK İSTİYOR

Grimes, bu kez başka bir konu ile gündemde. Bunun nedeni de gerçek adı Claire Elise Boucher olan Kanadalı şarkıcı, kulakları ve dişlerinin görünümünü değiştirmek istemesi.

Fakat her ne kadar artık eski sevgilisi olsa da Elon Musk, eski sevgilisinin bu girişimini onaylamıyor.