Griffin Dunne: Madonna'nın mizahsız komedisi kariyerimi mahvetti

FİLMİ DAHA ÖNCE ÖVMÜŞTÜ

Yeni çıkan anı kitabında Madonna'yı suçlayan Dunne, daha önce hem Madonna'yı hem de onunla yaşadığı oyunculuk deneyimini övmüştü. 2014'te bir dergi röportajında ​​şöyle demişti: Bu filmi çekerken gerçekten çok güldük.

Dunne ayrıca, "Madonna çok ünlüydü. Sanırım açık havada çekilen tüm sahnelerimizin yeniden kaydedilmesi gerekiyordu. Çünkü gökyüzü helikopterlerle dolmuştu ve fotoğrafçılar gittiği her yerde onu takip ediyordu" ifadesini kullanmıştı.