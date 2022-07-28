Gribe İyi Gelen Şeyler: Gribe İyi Gelen Meyveler, Yiyecekler, Çaylar ve Çorbalar Neler?

İlaç kullanmayı sevmiyorsanız ve gripten de hemen kurtulmak istiyorsanız gribe iyi gelen şeyler hakkında daha fazla bilgi sahibi olmalısınız. Sizlerle gribe iyi gelen meyveler, yiyecekler, çaylar ve çorbalar neler, bunları paylaşacağız. O zaman hemen okumaya başlayabilirsiniz.

Gribe İyi Gelen Meyveler ve Yiyecekler

Gribe iyi gelen şeylerin başında bazı meyveler ve yiyecekler yer alıyor. Önceliğinizi bu gıdalara vermenizi tavsiye ediyoruz.

Portakal

Kivi

Elma

Greyfurt

Mandalina

Kısaca C vitamini bulunduran bütün meyveleri rahatlıkla tüketebilirsiniz. Kısa sürede bağışıklık sisteminiz güçlenecek ve hastalığınız da geçecek. Buna ek olarak bol bol su içmelisiniz. Ayrıca bal tüketimi de gribe son derece etkili. Sebze, et gibi gıdaları da tüketebilirsiniz. Gün içerisinde düzenli bir beslenmeniz olursa gerçekten işe yarayacak. Sizlere bahsettiğimiz gribe iyi gelen yiyecekler arasından seçiminizi yapın ve tüketin.

Evde gripten nasıl kurtulurum diye merak edenler yazıyı okuyarak sorusunun cevabını daha iyi bulacak…

Gribe İyi Gelen Çaylar

Peki yiyecek ve meyvelerin yanı sıra gripten kurtulmanın başka yolları neler? Gribe iyi gelen çorbalar ya da çaylar da mutlaka önermemiz gerekenler arasında yer alıyor.

Örneğin, salep, süt, turunçgiller vücudunuzu güçlendirecek olan içecekler arasında ve sarımsak çorbası, tavuk suyu çorbası ya da işkembe çorbası da gribe iyi gelen çorbalar arasında. İster hazır alın ister kendiniz yapın fark etmez ama mutlaka tüketin.

Bunların dışında bitki çayları da mutlaka içmelisiniz. Çünkü doğal bitki çayları her zaman bağışıklığınızı güçlendirir ve hastalıkları rahat atlatmanıza yardımcı olur.

Adaçayı

Nane limon

Ihlamur

Zencefil

Papatya

Limonlu çay

Zerdeçal…

İşte gribe iyi gelen çaylar olarak ün salmış olan limonlu çay ve adaçayını mutlaka içmlisiniz. Ama bir not eklemek istiyoruz: Bu bitki çaylarını hazır almak yerine doğal yaparsanız etkisi daha hızlı olacaktır.

Hastaneye gidip gribinizi geçirsinler diye ilaç yazdırmanıza gerek yok. Bu yöntemler evde uyguladığınızda işe yarayacak ve en kısa sürede iyileşeceksiniz. Bundan sonrası için de gerekli vitaminleri ve gıdaları tükettiğinizde kolay kolay hastalanmazsınız. Çünkü önlem alındığı sürece yeni bir hastalık vücudunuza giremez.