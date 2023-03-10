ADIM ADIM GREEN CARD SONUCU SORGULAMA
1. http://dvlottery.state.gov/ESC adresine girin.
2. Karşınıza çıkan ekranda Mavi renkli "Continue" linkine tıklayın.
3. Karşınıza çıkacak sayfadan Confirmation numarası, Soyadı, Doğum Yılı ve doğrulama kodu yazmanızı isteyen bir form karşınıza çıkacak.
4. En üstteki kutuya 16 Haneli Confirmation numarasını yazın.
5. Bir sonraki kutuya sadece soyadınızı büyük harflerle ve Türkçe karakter kullanmadan yazın (ÇİÜĞŞÖ kullanılmamalıdır.)
6. Üçüncü sıradaki kutuya sadece doğum yılınızı yazın. (Örnek: 1996)
7. Son kutuya ise sayfada size gösterilen 5 haneli doğrulama kodunu yazın.
8. Submit Linkine tıklayın.
GREEN CARD SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN