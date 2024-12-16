Green Card sonuçları ne zaman açıklanacak? DV Lottery Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı

GREEN CARD NASIL ALINIR?

Günümüzde Amerika'ya gitmek isteyenler için büyük bir öneme sahip olan Green Card almak için belli zamanlarda çekilişler açılıyor. Bu çekilişleri kaçırmadan başvuru yapmak önem taşımaktadır. Green Card sahibi olmayan kişi ABD vatandaşı olmasa dahi ömür boyu Amerika'da oturma ve çalışma iznine sahip olur. Gren Card'ın sağladığı pek çok avantaj vardır. Özellikle Green Card sahibi olan kişinin eşi ve 21 yaşın altındaki bekar çocukları da Green Card'ın sağladığı avantajlardan yararlanabilirler.