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        Haberler Gündem Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DV Lottery Green Card başvuru sonuçları bekleniyor

        Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? DV Lottery Green Card başvuru sonuçları bekleniyor

        DV Lottery Green Card başvuruları bu yıl 4 Ekim-7 Kasım 2023 tarihleri arasında tamamlandı. Değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından sonuçlar dvprogram.state.gov adresinden duyurulacak. Peki Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? 2024 DV Lottery Green Card başvuru sonuçları hakkında detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 15:50 Güncelleme: 24.04.2024 - 15:50
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        • 1

          Green Card sonuçları ile ilgili sorgulamalar sürüyor. Başvurularını tamamlayan adaylar gözlerini ABD Green Card başvuru sonuçlarına çevirdi. Bu kapsamda, "Green Card sonuçları açıklandı mı?" ve "Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorularına ilişkin araştırmalar yoğunlaştı. İşte ABD Y Yeşil Kart Green Card sonuçları hakkında detaylar…

        • 2

          GREEN CARD (ABD YEŞİL KART) ÇEKİLİŞ SONUCU TARİHİ

          Green Card başvuru sonuçları belirlenen takvim doğrultusunda değerlendirme sürecinin ardından ilan edilecek. Buna göre ABD Yeşil Kart sonuçları 4 Mayıs 2024 tarihinde erişime açılacak.

          GREEN CARD SONUÇLARI SORGULAMA

          Green Card başvurularını gerçekleştiren adaylar, https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden sonuçlarına erişebilecek.

          GREEN CARD BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

          Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.

        • 3

          GREEN CARD NEDİR?

          Green Card olarak bilinen Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu Çeşitlilik Göçmenlik Programı olarak bilinir. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir. DV Green Card 2022'de bazı kurallar vardır. Yapılan çekiliş rastgele bilgisayar tarafından seçilmektedir ve vizeler altı coğrafi bölge arasında paylaştırılmaktadır.

        • 4
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