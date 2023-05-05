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GREEN CARD SONUÇLARI | DV 2023-2024 Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve hangi gün açıklanacak? Yeşil Kart Green Card başvuru sonucu sorgulaması nasıl yapılır?

Gözler Green Card sonuçlarında! 2023 Green Card başvuru sonucu ne zaman açıklanacak ve sorgulaması nasıl yapılır?

Green Card başvuru sonuçları için geri sayım başladı. Her yıl ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından verilen Yeşil Kart ile Amerika Birleşik Devletleri ABD'de yaşama ve çalışma imkanı elde etmek isteyen vatandaşlar başvurularını 5 Nisan - 8 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu tarafından açıklanan sonuç tarihine göre Mayıs'ın ilk haftasında gerçekleştirilen kura çekilişinin ardından Green Card başvuru sonuç ekranı üzerinden sorgulama yapılabilecek. İşte DV 2023-2024 Green Card başvuru sonuç tarihi...

Giriş: 05.05.2023 - 11:08 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Green Card başvuru sonuçları için nefesler tutuldu. ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşleri Bürosu, DV 2023-2024 Green Card çekiliş sonuç tarihini duyurdu. Başvuruları 5 Nisan ile 8 Kasım günleri arasında alınan Green Card (Yeşil Kart) başvuru sonuçları Mayıs ayının ilk haftasında açıklanıyor. ABD'de yaşama ve çalışma hayali kuranların gözü "Green Card sonuçları açıklandı mı, ne zaman ve hangi gün açıklanacak?" sorusuna çevrildi. İşte DV 2023-2024 Green Card başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih ve Yeşil Kart kura çekiliş sonucu sorgulama ekranına ilişkin merak edilen detaylar...

  • GREEN CARD (YEŞİL KART) BAŞVURULARI TAMAMLANDI!

    ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından her yıl alınan Green Card başvuruları bu yıl 5 Ekim'de başladı ve 8 Kasım'da sona erdi.

  • GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    ABD Freetown Büyükelçiliği, başvuru sonuçlarının 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacağını duyurdu. Green Card kura çekiliş sonuçlarının Türkiye saati ile 19:00'da açıklanması bekleniyor.

  • GREEN CARD MÜLAKATLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Green Card çekiliş sonuçları kazananlarının mülakatları 1 Ekim 2023 - 30 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Green Card çekilişini kazanıp bu tarihler arasında vize almayanlar haklarını kaybedecek.

  • GREEN CARD BAŞVURU SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

    Green Card başvurularını gerçekleştiren adaylar, https://www.dvlottery.state.gov/ adresinden sonuçlarına erişebilecek.

    Çıkan sayfada “uyarı” bulunmaktadır. Uyarı ise sonraki sayfa için “onay numarası, soyadı ve doğum tarihi”nin eksisiz bir şekilde doldurulmasını istemektedir. Continue linkine basıldıktan sonra yeni bir link açılacaktır.

    GREEN CARD BAŞVURU SONUCU SORGULAMA EKRANI

  • GREEN CARD NEDİR?

    Green Card olarak bilinen Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu Çeşitlilik Göçmenlik Programı olarak bilinir. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir. DV Green Card 2022'de bazı kurallar vardır. Yapılan çekiliş rastgele bilgisayar tarafından seçilmektedir ve vizeler altı coğrafi bölge arasında paylaştırılmaktadır.

  • GREEN CARD BAŞVURULARI NEREDEN ALINDI?

    Green Card başvuRULARI 5 Nisan - 8 Kasım günleri arasında http://dvprogram.state.gov internet sites üzerinden gerçekleştirildi.

  • KİMLER GREEN CARD ALABİLİR?

    Green Card almak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Öncelikle Green Card almak isteyen kişi mutlaka 18 yaşından büyük olmalıdır. Ayrıca Green Card en az lise mezunu olan kişilere verilir. Lise öğrencisi olmayan kişilerde son 5 yıl içinde uzmanlık ve ya eğitim gerektiren bir alanda da mutlaka 2 yıl aralıksız olarak çalışan kişiler Green Card alabilirler.

     

    Green Card almak için İngilizce bilme şartı da aranmaz. İnternet üzerinden başvuru yapan ve başvuruları kabul edilen kişiler Green Card alabilirler. Bunun yanı sıra evli olan kişiler de Green Card'a aynı anda başvurabilirler. Çünkü bu şekilde evli çiftlerin de Green Card alma şansı artacaktır.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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