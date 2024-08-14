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        Haberler Bilgi Gündem Green Card başvurusu ne zaman başlayacak 2025? ABD Yeşil Kart başvuruları başladı mı? Green Card (ABD Yeşil Kart ) başvuru tarihleri

        Green Card başvuru tarihleri:Green Card başvurusu ne zaman başlayacak?

        ABD'nin Yeşil Kart programı olan Green Card 2025 başvurularının ne zaman başlayacağı büyük bir merak konusu. Ağustos ayı itibarıyla başvuru tarihleri dikkatle takip ediliyor. Her yıl milyonlarca kişinin umutla beklediği Green Card başvuruları yeniden gündemde. Başvuru formunu doldurduktan sonra, sonuçlar DV Lottery'nin resmi sitesi dvprogram.state.gov üzerinden duyurulacak. Peki, 2025 yılı için Green Card başvuru tarihleri belli oldu mu? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.08.2024 - 20:06 Güncelleme: 14.08.2024 - 20:06
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        • 1

          ABD'de vatandaşlık elde etme imkanı sunan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları için geri sayım devam ediyor. Green Card başvuruları her yıl belirli dönemlerde kabul ediliyor. Şimdi merak edilen soru ise Green Card başvurularının ne zaman başlayacağı ve başvuru tarihinin açıklanıp açıklanmadığı. İşte güncel Green Card başvuru tarihleri ve başvuru süreçlerine ilişkin bilgiler...

        • 2

          GREEN CARD BAŞVURULARI NE ZAMAN?

          Green Card başvuruları Ekim ayında başlıyor. Geçtiğimiz sene başvurular 4 Ekim - 7 Kasım arasında alınmıştı. Güncel tarihler henüz açıklanmadı. Başvurular dvlottery.state.gov adresinden gerçekleşiyor.

        • 3

          GREEN CARD BAŞVURU ÜCRETİ VAR MI?

          Green Card başvuruları online olarak gerçekleşiyor ve ilk başvurudan ücret alınmıyor. Ancak Green Card alma şansını yakalayanlar sonraki aşamada vize mülakatı için ücret ödemesi yapıyor.

        • 4

          GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

          * Lise veya dengi okul mezunu olmak.

          * Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı.

          * ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir.

          * Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır.

          * 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.

          * Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.

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