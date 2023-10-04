Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Green Card başvuruları ücretli mi? Bugün başlıyor! İşte Green Kard başvuru şartları

        Green Card başvuruları ücretli mi? Bugün başlıyor! İşte Green Kard başvuru şartları

        Green Card başvuruları ücretli mi? Bu akşam saatlerinde başlayacak başvurular öncesinde ABD'de oturum hakkı elde etmek isteyenler bu sorunun da cevabını araştırıyor. Peki, Green Card başvuruları ücretli mi? İşte merak edilen sorunun cevabı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.10.2023 - 16:11 Güncelleme: 04.10.2023 - 16:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Green Card başvuruları ücretli mi? Bu akşam saatlerinde başlayacak başvurularla ilgili şartları araştıranlar merak içerisinde bu sorunun cevabını araştıryor. Başvuru şartları net bir şekilde tüm dünya kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, Green Card başvuruları ücretli mi? İşte emrak edilen sorunun cevabı...

        • 2

          GREEN CARD BAŞVURULARI ÜCRETLİ Mİ?

          ABD Yeşil Kart yani Green Card başvuruları https://dvprogram.state.gov/ internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak 7 Kasım'a kadar gerçekleştirilecek.

        • 3

          GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          Bu sene 4 Ekim tarihi itibariyle başvuruları başlayacak olan Green Card için herhangi bir resmi başvuru şartı açıklaması gelmedi. Geçen seneki Green Card başvuru şartları ise şöyle;

          - Amerika, Green Card başvurusunda bulunan kişilerin lise veya dengi bir okuldan mezun durumda olması gerekir.

          - ABD Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalıdır.

          - Green Card başvurusuna katılmak isteyenler belirtilen tarihler arasında kura çekimine katılmalıdır.

          - ABD Green Card başvurusunda bulanacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir. Aynı kişi adına birden fazla başvuru yapılması durumunda kişinin tüm başvuruları geçersiz sayılır.

        • 4

          - Amerika Green Card başvurusu yapılırken kişiye ait bilgiler, vatandaşı olunan ülkeye ilişkin bilgiler ve varsa eş ve çocuklara dair bilgiler ibraz edilmelidir.

          - 18 yaşından küçük kişiler ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.

          - Başvuru sonrasında verilen numara mutlaka saklanmalıdır.

          - İstenilen fotoğraf ölçüleri birebir uymalıdır.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Günübirlik kiralamaya komşu şartı!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        Kimyasal patlamanın ardından 43 daire sakini tahliye edildi! 4 kişi gözaltında!
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        İSKİ açıkladı! 5 günlük yağışın ardından barajların doluluk oranı!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Tadic'e sürpriz talip!
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Enflasyon tahminlerine göre maaş zammı
        Galatasaray'a dev gelir!
        Galatasaray'a dev gelir!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Bakan Yerlikaya duyurmuştu! Tefecilerin eline düşen iş insanı canına kıymış!
        Her şeyden habersiz yürüyordu... 20 saniye sonra gelen ölüm!
        Her şeyden habersiz yürüyordu... 20 saniye sonra gelen ölüm!
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        "Cantona değil Icardi attı manşeti"
        6 Şubat'ta Hisami Apartmanı'nda 100 kişi ölmüştü! İşte istenen cezalar!
        6 Şubat'ta Hisami Apartmanı'nda 100 kişi ölmüştü! İşte istenen cezalar!
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        "30 yıl sonra cehennemi United buldu"
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        İstanbul'da 3 çocuğun nasıl öldüğü ortaya çıktı!
        Yangına müdahale eden itfaiye eri yaşamını yitirdi!
        Yangına müdahale eden itfaiye eri yaşamını yitirdi!
        Habertürk Anasayfa