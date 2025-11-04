Green Card başvuru tarihleri 2025 2026: (Dv.Program.State.Gov) Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?

GREEN CARD BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Green Card başvuruları kasım ayında başlaması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz sene 2 Ekim'de başlayan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları, 7 Kasım'da sona ermişti. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde Green Card başvuru tarihlerini haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.

Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.

GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar, genellikle Mayıs ayında aynı web sitesi üzerinden açıklanır. Buna göre, 2025'te başvuruların sonuçları Mayıs 2026’da açıklanacak. Sonuçlar dvprogram.state.gov adresinden öğrenilebilecek.