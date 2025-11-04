Green Card başvuru tarihleri 2025 2026: (Dv.Program.State.Gov) Green Card başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?
ABD'de yaşama ve oturum izni elde etmek isteyenler Green Card başvuru tarihlerini araştırıyor. Green Card başvuları geçtiğimiz yıl 2 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasında tamamlanmıştı. ABD Freetown Büyükelçiliği'nden gelecek açıklamayla Green Card başvuruları DV Lottery resmi internet sitesi üzerinden ücretsiz bir şekilde yapılabilecek. Peki Green Card başvurusu başladı mı, başvurular nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Green Card başvuru tarihleri 2025 2026 yılı için araştırılıyor. Başvurular yalnızca ABD Dışişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesi (dvprogram.state.gov) üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor. Peki Green Card başvurusu ne zaman ve nasıl yapılır?
GREEN CARD BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
Green Card başvuruları kasım ayında başlaması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz sene 2 Ekim'de başlayan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları, 7 Kasım'da sona ermişti. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde Green Card başvuru tarihlerini haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.
GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir.
Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.
GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçlar, genellikle Mayıs ayında aynı web sitesi üzerinden açıklanır. Buna göre, 2025'te başvuruların sonuçları Mayıs 2026’da açıklanacak. Sonuçlar dvprogram.state.gov adresinden öğrenilebilecek.
GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI
* Lise veya dengi okul mezunu olmak.
* Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı.
* ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir.
* Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır.
* 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.
* Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.
