        Haberler Bilgi Gündem GREEN CARD BAŞVURU TAKVİMİ 2026 | Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?

        Green Card başvurusu ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

        Green Card başvuruları için geri sayım başladı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma hakkı tanıyan Green Card (Yeşil Kart), ABD hükûmeti tarafından göçmenlere verilmektedir. Hatırlanacağı üzere Green Card başvuruları geçtiğimiz sene 2 Ekim – 5 Kasım tarihleri arasında alınmıştı. Peki, Green Card başvurusu ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler? İşte 2026 Green Card başvuru takvimi...

        Giriş: 29.10.2025 - 19:28 Güncelleme: 29.10.2025 - 19:28
        • 1

          Green Card başvurularında geri sayım sürüyor. Geçtiğimiz sene ekim ayında başlayan Green Card başvurularının bu yıl başlayacağı tarih gündemi meşgul etmeye başladı. Green Card başvuru tarihleri her yıl olduğu gibi bu sene de ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından duyurulacak. Peki, "Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak, şartları nelerdir, nasıl başvuru yapılır?" İşte detaylar...

        • 2

          GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN?

          Green Card başvuruları kasım ayında başlaması bekleniyor. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz sene 2 Ekim'de başlayan Green Card (Yeşil Kart) başvuruları, 7 Kasım'da sona ermişti. Konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Açıklama geldiğinde Green Card başvuru tarihlerini haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        • 3

          GREEN CARD BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

          Green Card çekilişi için başvurular, DV Lottery'e ücretsiz bir şekilde yapılır. Bu nedenle resmi bir kuruma gerek kalmadan DV Lottery resmi internet sitesinden (http://dvprogram.state.gov) Green Card başvurusu yapılabilmektedir. Green Card başvurusu yapan kişiler, başvuru formunu hatasız ve eksiksiz bir şekilde girmelidir.

        • 4

          GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI

          * Lise veya dengi okul mezunu olmak.

          * Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı.

          * ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir.

          * Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır.

          * 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.

          * Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.

