GREEN CARD BAŞVURULARINDA PASAPORT ZORUNLULUĞU VAR MI?

Green Card başvurusunun geçerli olması için pasaport şartı aranmaktadır. 2021 yılı itibariyle başvuranların pasaportunun olması zorunlu tutulmuştur. Başvuru formunu doldururken pasaport numarası, pasaportun veriliş ve son geçerlilik tarihi gibi bilgileri sağlamanız gerekmektedir. Getirilen zorunluluk, sahte başvuruların önüne geçmek için getirilmiştir. Pasaportu olmayan kişilerin başvurusu kabul edilmez ve geçersiz sayılır.