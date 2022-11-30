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Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? (Yeşil Kart) Green Card çekiliş sonuç tarihi belli oldu mu? Green Card başvuru sonuçları sorgulama ekranı

Green Card başvuru sonuçları bekleniyor! Green Card çekiliş sonuç tarihi

Green Card başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma hayaliyle başvuru yapan adayların gündeminde yer alıyor. 5 Ekim ile 8 Kasım tarihleri arasında alınan başvuruların ardından Green Card başvuruları sonuç tarihi açıklandı. İşte, Yeşil Kart 2022 Green Card başvuru sonuç tarihi...

Giriş: 30.11.2022 - 12:50 | Güncelleme: ABONE OL

  • Green Card başvuruları, ABD Freetown Büyükelçiliği tarafından 5 Ekim ile 8 Kasım günleri arasında alındı. ABD'de süresiz ikametgah ve çalışma iznine sahip olmak amacıyla başvurularını tamamlayanlar "Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak, çekiliş tarihi belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor.  İşte, 2022 Green Card başvuru sonuçları tarihi...

  • GREEN CARD NEDİR?

    Green Card olarak bilinen Yeşil Kart, Amerika Birleşik Devletleri Kongresi tarafından yapılması zorunlu Çeşitlilik Göçmenlik Programı olarak bilinir. Her yıl Amerika'ya az göçmen gönderen ülkelerin vatandaşlarına rastgele seçim yöntemiyle 55,000 göçmen vizesi alma fırsatı sağlamaktadır. Çekilişi kazanan kişilerin vize alabilmeleri için gerekli eğitim ve/veya iş koşullarını sağlamaları ve diğer gereklilikleri yerine getirmeleri gerekmektedir. DV Green Card 2022'de bazı kurallar vardır. Yapılan çekiliş rastgele bilgisayar tarafından seçilmektedir ve vizeler altı coğrafi bölge arasında paylaştırılmaktadır.

  • GREEN CARD BAŞVURULARI ALINDI!

    ABD Freetown Büyükelçiliği, DV 2024 Green Card başvuruları, 5 Ekim - 8 Kasım 2022 tarihleri arasında alındı.

  • 2022 GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Green Card çekiliş sonuçları 6 Mayıs 2023 tarihinde açıklanacak.

  • GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

    Başvuru sahipleri başvurularının sonucunu (https://dvprogram.state.gov/) sitesindeki "Katılımcı Durum Kontrolü" sayfasına elektronik başvurularını yaptıktan sonra kendilerine verilen onay numaralarını girerek öğrenecek.

    Eğer kurayı kazanamadıysanız gelecek senelerde tekrar başvuru yapabilirsiniz.

    DV kurasını kazandığınızı öğrendikten sonra Katılımcı Durum Kontrolü sayfasındaki yönergeleri takip ederek istenilen formları Kentucky Konsolosluk Merkezi'ne (KCC) gönderiniz.

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