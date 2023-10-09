DV Lottery başvuru şartları ve fotoğraf ölçülerini duyurdu! İşte ABD DV-2025 Green Card (Yeşil Kart) başvuru ekranı
Green Card başvuruları 4 Ekim tarihi itibarıyla DV Lottery internet sitesi üzerinden ücretsiz olarak alınmaya başlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşam ve çalışma hakkı edinmek isteyenler başvurularını 7 Kasım'a kadar 'dvprogram.state.gov' internet sitesi üzerinden gerçekleştiriliyor. İşte ABD DV-2025 Green Card başvuru ekranı, fotoğraf ölçüleri ve başvuru şartlarına ilişkin merak edilenler...
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Green Card başvuru ekranı, Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşama ve çalışma fırsatı elde etmek isteyenler tarafından takip ediliyor. DV Lottery başvuru şartları ve fotoğraf ölçülerini açıklarken gözler 4 Ekim itibarıyla Green Card başvuru ekranına çevrildi. Ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan Green Card başvuruları 7 Kasım Salı gününe kadar alınacak. İşte ABD DV-2025 Green Card (Yeşil Kart) başvuru ekranı ve başvuru şartları...
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GREEN CARD BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?
Green Card başvurularında dikkat edilmesi gereken ilk noktalardan birisi dolandırıcı hesaplardan üzerinden işlem yapmamak. Başvurular yalnızca https://dvprogram.state.gov/ adresi üzerinden yapılıyor. Süreç içerisinde adaylar formu ingilizce olarak doldurmalı ve eksik veya hata yapmamalı.
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GREEN CARD BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Bu sene 4 Ekim tarihi itibariyle başvuruları başlayacak olan Green Card için herhangi bir resmi başvuru şartı açıklaması gelmedi. Geçen seneki Green Card başvuru şartları ise şöyle;
- Amerika, Green Card başvurusunda bulunan kişilerin lise veya dengi bir okuldan mezun durumda olması gerekir.
- ABD Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalıdır.
- Green Card başvurusuna katılmak isteyenler belirtilen tarihler arasında kura çekimine katılmalıdır.
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- ABD Green Card başvurusunda bulanacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir. Aynı kişi adına birden fazla başvuru yapılması durumunda kişinin tüm başvuruları geçersiz sayılır.
- Amerika Green Card başvurusu yapılırken kişiye ait bilgiler, vatandaşı olunan ülkeye ilişkin bilgiler ve varsa eş ve çocuklara dair bilgiler ibraz edilmelidir.
- 18 yaşından küçük kişiler ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabilmektedir.
- Başvuru sonrasında verilen numara mutlaka saklanmalıdır.
- İstenilen fotoğraf ölçüleri birebir uymalıdır.
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Greencard başvurusu için fotoğraflara dikkat eden ABD Dışişleri Bakanlığı, uygun olmayan fotoğraflı başvuruları kabul etmeyebiliyor. Green Card başvurusunda kullanılacak olan fotoğrafın belirgin ve net olması gerekiyor.
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GREEN CARD BAŞVURULARI HANGİ TARİHTE SONA ERİYOR?
Green Card başvuruları 4 Ekim Çarşamba günü Türkiye saati ile 19:00'da başladı. 7 Kasım Salı günü Türkiye saati ile 19:00'da sona erecek. Green Card başvurularında artık pasaport şartı aranmıyor. Başvurmak isteyen adaylar pasaportlarını yenilemeden kura çekimine katılabilir.
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GREEN CARD BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Katılımcılar DV başvuru durumlarını 2024 yılı Mayıs ayı başlarında kontrol edebilir. https://dvprogram.state.gov/ESC/ adresinde bulunan Başvuru Durumu Kontrolü’ne tıklayan adaylar 'Katılımcıların Başvuru Durumu Kontrolü' aracılığıyla bilgilerine erişebilmeleri için onay numaralarını saklamaları gerekmektedir.