Las Palmas kentindeki Gran Canaria Arena'da oynanan mücadeleye iyi savunma yaparak başlayan Frutti Extra Bursaspor, ilk çeyreğini 18-14 önde geçtiği mücadelede, devre arasına 35-33 üstün girdi.

İkinci yarıya 9-1'lik seriyle başlayan Gran Canaria, üçüncü periyodu 50-49 önde geçti. Çekişmeli geçen mücadelenin son bölümünde daha az basit hata yapan ev sahibi ekip, karşılaşmayı 72-66 kazandı.

İspanya temsilcisi, tek maç üzerinden oynanan eleme turunun ardından turnuvada çeyrek finale kalırken, Frutti Extra Bursaspor ise organizasyona veda etti.

Maçın en skorer oyuncusu, 22 sayı üreten Frutti Extra Bursasporlu Onuralp Bitim oldu.