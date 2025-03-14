Altın fiyatlarında güvenli liman yükselişi sürüyor. ABD'nin getirdiği ek gümrük vergileriyle birlikte küresel ticaret savaşlarının karşılıklı olarak başlaması ihtimali, ABD ekonomisinin resesyona gireceğine yönelik söylemler altın fiyatlarında rekora sebep oldu.

Külçe altın ons başına 2 bin 990,21 dolara çıkarak, Perşembe ve Cuma günü erken saatlerde kaydedilen tüm zamanların en yüksek seviyelerini geride bıraktı. Bu yükseliş, ABD’de toptan enflasyonun Şubat ayında ticaret marjlarındaki sert düşüş nedeniyle duraksadığını gösteren verilerin ardından geldi.

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Bu veri, ABD’li yetkililerin kalıcı fiyat baskılarını dizginlemeye çalışması nedeniyle daha gevşek bir para politikasını destekler nitelikteydi.

Gram altın 3 bin 530, çeyrek altın 5 bin 771 cumhuriyet altını ise 23 bin 19 TL'den işlem görüyor.

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