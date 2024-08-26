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        Haberler Ekonomi Altın Gram altında rekor geldi: Fed sonrası altında son durum - Altın Haberleri

        Gram altında rekor

        Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları faiz indirimi beklentilerini güçlendirirken altının ons fiyatı 2.525 dolara çıktı. Dolar/TL'nin 34'ün üzerine çıkmasıyla yurt içinde gram altın 2.763 lirayla rekor seviyeye çıktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.08.2024 - 12:02 Güncelleme: 26.08.2024 - 12:08
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        Fed Başkanı Jerome Powell'ın cuma günü yaptığı açıklamalar faiz indirimi beklentisini güçlendirirken yeni haftanın ilk işlem gününde altın fiyatlarını destekledi.

        Altının ons fiyatı günlük yüzde 0.5'lik yükselişle 2.525 dolara kadar çıktı. Ons fiyatı 2.531 dolarlık rekor seviyeye yaklaşırken dolar/TL'de yaşanan yükseliş gram altında yeni tarihi zirveyi beraberinde getirdi.

        Dolar/TL 34.02'ye çıkarken serbest piyasada gram altın da 2.763 lirayı görerek rekor kırdı.

        POWELL: POLİTİKAMIZI AYARLAMA VAKTİ GELDİ

        Fed Başkanı Jerome Powell, cuma günü Jackson Hole Sempozyumu'nda yaptığı konuşmada "Artık politikamızı ayarlama vakti geldi. Önümüzdeki veriler faiz indirimin hızını ve miktarını belirleyecek" ifadelerini kullandı.

        Halihazırda piyasalar bu konuşmadan önce de Fed'in eylül toplantısında faiz indirimine gitmesine kesin gözüyle bakıyordu. Ağırlıklı beklenti 25 baz puanlık bir indirim gelmesi yönünde olsa da Powell'ın 'güvercin' tonlu konuşması 50 baz puanlık indirim ihtimalinin de fiyatlamalara yansımasına katkıda bulundu. ABD Hazine tahvili getirilerinde gerileme görülürken altın fiyatlarında yukarı yönlü hareket yaşandı.

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