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Gram altın REKOR TAZELİYOR! 16 Ocak 2023 bugün canlı altın fiyatları ile Kapalıçarşı piyasalarda gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL?

Gram altın rekor tazeliyor! 16 Ocak 2023 güncel gram altın, çeyrek altın fiyatı

Altın fiyatları son dakika hareketliliği gündemdeki yerini aldı. Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 1,17 değer kazanarak 1.920 doların üzerini test etmesinin ardından, bugün yüzde 0,3 düşüşle 1.915 dolardan işlem görüyor. Güne düşüşle başlayan gram altın fiyatı yeniden yükselişe geçti. Rekor kırmaya devam eden gram altın 1.174 lira seviyesinden işlem görüyor. Altın fiyatları zirveyi zorlarken yatırımcılar gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatlarını sorguluyorlar. İşte 16 Ocak 2023 piyasalardan güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın, yarım altın fiyatı canlı kuru...

Giriş: 16.01.2023 - 14:08 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM / AA
Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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