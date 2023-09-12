Gragnano’nun anahtarı Ferzan Özpetek’te

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Yaşamını İtalya’da sürdüren usta yönetmen Ferzan Özpetek dünyanın en ikonik İtalyan ürünlerinden biri olan makarnanın geleneğini ve gelişimini keşfetmek adına 7-10 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilen gastronomi etkinliğine katıldı.

Gragnano Belediyesi ve Campania Bölgesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlikte Özpetek, İtalya’nın yemek kültürü, tarihi, tiyatrodan sinemaya, sanata, şehirlerin gastronomideki önemine değinen bir konuşma yaptı. Katılımcıların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte Ferzan Özpetek, Mina Vaganti filminin tiyatro versiyonunun geçtiği Gragnano kentinin tanıtımına katkılarından dolayı “şehrin anahtarı” takdim edildi. Usta yönetmen anahtarı, Gragnano Belediye Başkanı Aniello D'Auria’nın elinden aldı.