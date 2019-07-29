Gözyaşı nasıl yazılır?

Gözyaşı sözcüğü birleşik mi, ayrı mı yazılır? Özellikle öğrenciler başta olmak üzere pek çok vatandaş imla kuralları arasında bu soruyu merak ediyor.

GÖZYAŞI MI, GÖZ YAŞI MI?

TDK sitesinde sözlükten arama yapıldığında kelimenin, gözyaşı şeklinde yazıldığı ortaya çıkıyor.

"Göz yaşı" şeklindeki yazım ise imla hatasıdır.

Türk Dil Kurumu'na göre kelimenin doğru yazımı "gözyaşı"dır.