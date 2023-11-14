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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe Göztepeli savunmacılar iş başında - Futbol Haberleri

        Göztepeli savunmacılar iş başında

        Göztepe'nin, bu sezon Trendyol 1. Lig'de attığı 13 golün 5'i savunma oyuncularından geldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 11:36 Güncelleme: 14.11.2023 - 11:36
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        Göztepeli savunmacılar iş başında
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        Trendyol 1. Lig’in son iki haftasında istediği performansı sahaya yansıtamayan ve Kocaelispor ile Erzurum FK maçlarından mağlubiyetle ayrılan Göztepe, ligde de 6. sıraya kadar geriledi. İlk 12 hafta itibarıyla işler sarı-kırmızılıların istediği gibi gitmese de savunma oyuncularının verdiği skor katkısı teknik heyetin yüzünü güldürdü. Bu sezon toplam 13 gol kaydeden İzmir ekibinin 5 golüne, savunma hattında yer alan Taha Altıkardeş (2), Atınç Nukan (1), Ümit Akdağ (1) ve Ogün Bayrak (1) katkı verdi. Asist konusunda ise Yunus Emre Gedik 4 asistle ön plana çıkarken, Atınç Nukan da 1 asist üretme başarısı gösterdi.

        Göztepe’nin savunma hattı, sarı-kırmızılıların kaydettiği 13 golün 10’una doğrudan katkı vermiş oldu.

        Göztepe’nin yaz transfer döneminde Trabzonspor’dan kadrosuna kattığı Taha Altıkardeş ile Alanyaspor’dan kiraladığı Ümit Akdağ milli davet aldı. Taha Altıkardeş için kulüpten yapılan açıklamada, “Genç oyuncumuz Ümit Milli Takımımızın Slovenya ve Norveç ile oynayacağı maçların aday kadrosuna davet edildi” ifadeleri yer alırken, Ümit Akdağ için ise, “Genç oyuncumuz, Romanya U21 Milli Takımının Arnavutluk ve İsviçre ile oynayacağı U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri grup maçları aday kadrosuna davet edildi” açıklamaları yapıldı.

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