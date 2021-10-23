STAT: Gürsel Aksel Stadyumu

HAKEM: Atilla Karaoğlan

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 1

GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Dino, Atınç, Kahraman, Dzenan, Obinna, Yalçın, Cherif, Lourency, Adis Jahovic

TEKNİK DİREKTÖR: Nestor El Maestro

TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Edgar, Hugo, Denswil, Berat, Abdülkadir Ömür, Hamsik, Yusuf, Gervinho, Djaniny

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

228 GÜNDÜR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, ligde 228 gündür mağlup olmuyor. Bordo-mavililer, Abdullah Avcı yönetiminde geçen sezonun 29. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a sahasında 3-1 mağlup olduktan sonra oynadığı 21 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 10 galibiyet, 11 beraberlik elde etti.

DEPLASMANDA YENİLGİSİ YOK

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde deplasmanda hiç mağlubiyet yaşamadı.

Bordo-mavililer, dış sahada oynadığı 21 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik elde ederek rakip sahalarda hiç 3 puan bırakmadı.