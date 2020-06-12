Korona virüs salgını nedeniyle ara verilen Süper Lig'de perde yeniden açılırken, 53 puanlı lider Trabzonspor, 37 puanla 8'inci basamaktaki Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk yolunda İzmir deplasmanında 3 puan arayacak bordo mavili takım hemen ardından salı günü Fenerbahçe ile kupa mücadelesi verecek.
GÖZTEPE - TRABZONSPOR
STAT: Gürsel Aksel
HAKEM: Zorbay Küçük
SAAT: 21.00
YAYIN: beIN Sports 2
GÖZTEPE: Beto, Murat, Alpaslan, Titi, Berkan, Soner, Castro, Halil, Napoleoni, Serdar, Jerome
TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Campi, Costa, Novak, Abdulkadir Parmak, Guilherme, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Sörloth
YEDEKLER: Erce, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Serkan Asan, Abdurrahim, Doğan, Taha, Bilal, Ndiaye, Koray
TEKNİKDİREKTÖR: Hüseyin Çimşir
DEPLASMANDA KAYBETMİYOR
Süper Lig lideri Trabzonspor, deplasmanda 9 maçtır kaybetmiyor. Bordo-mavililer son 9 dış saha maçında 6 galibiyet ve 3 beraberlik alarak bu anlamda lider durumda bulunuyor. Bordo-mavililer rakip sahada oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Attığı 22 gole karşılık ise kalesinde 12 gol gördü. Trabzonspor, rakip sahalarda topladığı 23 puanla bu anlamda ilk sırada yer aldı.
ÜST ÜSTE 3 DEPLASMAN
Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Trabzonspor, liderlik yarışını yakından ilgilendiren iki zorlu deplasman maçını üst üste oynayacak. Bordo-mavililer ilk olarak 12 Haziran Cuma günü Göztepe'yle, ardından da 22 Haziran Pazartesi günü ise Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak. Ligde üst üste 2 deplasman maçına çıkacak olan Karadeniz ekibi, bu 2 maçın arasında, 16 Haziran Salı günü Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile yine deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bordo-mavililer 5 gün arayla oynayacağı üç maçtan galibiyetler alarak hem Süper Lig'de hemde Ziraat Türkiye Kupası'nda hedeflerine bir adım daha yaklaşmayı planlıyor.
SÖRLOTH DEPLASMANI SEVİYOR
Trabzonspor’un 19 golle en skorer oyuncusu olan Alexander Sörloth, gol krallığı yarışındaki iddiasını da sürdürüyor. Bordo-mavililerin gol yollarındaki en önemli silahı olan Norveçli oyuncu Süper Lig'deki 4 maçlık sessizliğini bozmak istiyor. Deplasmanda çıktığı 12 maçta 8 kez rakip kaleleri havalandıran Norveçli oyuncu en son Beşiktaş deplasmanında 2 gole imza atarak takımın 1 puanla dönmesini sağlamıştı.
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