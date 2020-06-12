Trabzonspor'u Göztepe deplasmanında öne geçiren golü kaydeden Anthony Nwakaeme, 67. dakikada oyundan alınınca büyük şok yaşadı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, 67. dakikada Nijeryalı futbolcunun yerine Ndiaye'yi oyuna dahil ederken değişiklik tabelasında ismini görünce büyük şok yaşadı. Kenar yönetimine ellerini kaldırarak uzun süre tehki gösteren yıldız oyuncu, daha sonra sahayı terk edip kenara geldi.

Nwakaeme'yi kulübeye gelirken maçın kadrosunda bulunmayan kaptan Jose Sosa sakinleştirdi.