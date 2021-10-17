Süper Lig´in 9´uncu haftasında Göztepe deplasmanda Kasımpaşa´yı 2-1 mağlup etti. 4 haftalık aranın ardından 3 puan sevinci yaşayan İzmir ekibinde teknik direktör Nestor El Maestro basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Arzu ve istek noktasında çok iyi olduklarını belirten El Maestro, "Bugün takım olarak 2 noktada çok iyiydik. Özellikle arzu ve istek. Bunun haricinde de çok koşup, mücadele ettik. İyi bir mücadele ortaya koyduk. İkili mücadelelerde çok iyiydik. Tempo ve oyun karakteri iyi olunca her zaman kazanabilirsiniz. Bugün de takım olarak en iyi yaptığımız şey buydu ve galibiyeti aldık" ifadelerini kullandı.
"OYUNA SONRADAN GİRENLER İYİ PERFORMANS SERGİLEDİ"
Oyuna sonradan dahil olan oyuncuların iyi performanslar sergilediğini söyleyen El Maestro, "Trabzonspor maçında farklı bir takıma karşıya oynayacağız. Bu konuya net bir verecek seviyede değiliz. Kalite farkı olacak. O maçtaki taktiğimizi 3-4-3 mü yoksa 4-4-2 mi olacak tam olarak söyleyemem. Teknik direktörler bir takımı devraldıklarında 6 hafta neyin daha iyi olacağını görmeye çalışırlar. Ben de bu süreci yeni yaşıyorum. Takım üzerinde yeni şeyler deneyip, anlama fırsatı anca yakalayabildik. İyi bir takımımız var. Sahaya karakter koyan bir takım vardı. Bugün sonradan oyuna giren oyuncular çok iyi performanslar sergiledi. Bu şekilde devam edersek iyi şeyler olacağına eminim" şeklinde konuştu.
"ÜMİDİMİZİ HİÇBİR ZAMAN KAYBETMEDİK"
Futbolda her zaman kontrol edebileceğiniz şeyler için çalışırsınız. Saha içi organizasyon, sistem gibi. Ancak oyuncuları hissel anlamda değiştirmek zordur. Burada şans faktörleri de vardır. Her iki takımda içinde bunlar zorlu şeylerdir. Burada önemli olan nokta biziz. Birbirimize inanmayı bırakmadık. Zorlu zamanlarda bile, puan tablosunda aşağılarda olduğumuzu gördüğümüzde bile iyi sonuçlar almaya inanmayı bırakmadık. Ümidimizi hiçbir zaman kaybetmedik" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!