1'inci Lig'de bitime 4 maç kala Süper Lig'e koşan Göztepe, cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Girdesunspor maçı için büyük organizasyona hazırlanıyor.

Küme düşmesi kesinleşen rakibi karşısında mutlak galibiyet hedefleyen sarı-kırmızılılarda binlerce taraftar akın akın Giresun'a gitmeye hazırlanırken, uçak ve otobüs organizayonlarına başlandı.

Yönetimin de tam kadro Giresun'da yer alacağı, Göz-Göz'ün Giresun'da şampiyonluk provası yapacağı bildirildi. Giresunspor'u yenmesi halinde pazar ve pazartesi günü rakiplerinin oynayacağı maçları bekleyecek Göztepe, Çorum FK ve Kocaelispor'un yenilmesi, Sakaryaspor'un da en az berabere kalması halinde Süper Lig'e adını yazdırmayı garantileyecek.