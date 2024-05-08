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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Göztepe Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance: Süper Lig ekiplerinden çekinmiyoruz - Futbol Haberleri

        Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance: Süper Lig ekiplerinden çekinmiyoruz

        Gelecek sezon Trendyol Süper Lig'de mücadele edecek Göztepe'nin sportif direktörü Ivan Mance, açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 12:20 Güncelleme: 08.05.2024 - 12:20
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        "Süper Lig ekiplerinden çekinmiyoruz"
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        Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek Göztepe'nin sportif direktörü Ivan Mance, "Süper Lig'de çok fazla mücadeleci takımlar, zengin kulüpler var. Fakat hiçbirinden çekinmiyoruz." dedi.

        Mance, Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, iki sene önce geldiklerinde Mehmet Sepil'in oluşturduğu organizasyona belli başlı takviyeler yaptıklarını, ilk sezonlarını geçiş olarak gördüklerini söyledi.

        İkinci sezonlarında Süper Lig hedeflerine ulaştıkları için çok mutlu olduklarını ve bu başarının üzerine koyarak devam etmeleri gerektiğini belirten Mance, "Biz de bu şekilde yapacağız. İlk gün söylediğim gibi ben bu kulübün çok parlak bir geleceği olduğuna, gerçekten muhteşem bir kulüp olduğuna inanıyorum. Hep beraber Göztepe'yi ilk sıraya koyarak aynı şekilde gelişmeye ve sıkı bir çalışmaya devam edersek, Göztepe'yi çok güzel günler beklediğine inanıyorum." diye konuştu.

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        "GÖZTEPE TARAFTARLARI ÇOK ÖZEL"

        "Stadımızda ne zaman gelsek biz kendimizi çok özel hissediyoruz. Ben de hem kendi ülkem Hırvatistan'dan hem de Avrupa'dan farklı ülkelerden tanıdıklarımı maçlara çağırıyorum. Onlar da gerçekten inanılmaz bir atmosfer olduğunu her zaman söylüyor. İngiltere'den gelen konuklarımız 90 dakika boyunca taraftarlarımızın oluşturduğu bu muhteşem atmosferi filme alıyorlar. Şimdi Süper Lig'deyiz, bizim gibi onların da daha iyi olması gerekiyor."

        "SÜPER LİG'İ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ VE ANALİZLER YAPIYORUZ"

        "Süper Lig'de mücadele edecek, başarılı olacak güçlü bir takım kurmak istiyoruz ve bunu gerçekleştireceğiz. Nasıl, hangi oyun tarzıyla oynamamız gerektiğini biliyoruz ve araştırmalarımızı buna uygun şekilde yapıyoruz. Hocamız da aynı şekilde bununla ilgili çalışıyor. Zaten takımımızda belli bir temellerimiz oluşmuş durumda. Şimdi bunun üzerine ilerleyerek devam edeceğiz. Elbette kolay olmayacak, Süper Lig'de çok fazla mücadeleci takımlar, zengin kulüpler var. Fakat hiçbirinden çekinmiyoruz. Kesinlikle çok iyi bir şekilde organize olduğumuzu düşünüyoruz ve çalışma anlayışımızla bu organizasyonumuzla çok başarılı olacağımıza inanıyorum."

        Ivan Mance, Türkiye'de insanların hem pozitif hem de negatif anlamda çok fazla duygularıyla yaşadığını, Göztepe gibi bu duyguların çok yoğun yaşandığı bir kulüpte bunları yönetmekte zaman zaman zorlandıklarını söyledi.

        "TAKIMDAKİ İSİMLERİN ÇOĞUYLA YOLA DEVAM ETMEK İSTİYORUZ"

        "Kesinlikle transferler yapacağız, bizim önceliğimiz güçlü bir takım oluşturmak. Buraya gelip, gerçekten başarılı olmak isteyen ve burada oyun sistemimize uyacak ve aynı zamanda bu özel kulübü temsil etmek için aç oyuncuları buraya getirmeyi hedefliyoruz. Böyle büyük isimler, starlar vesaire... Buraya gelip mücadele etmeyecek ve hak etmeyeceği paraları kazanacak insanların başarıyı sağlayacağına inanmıyorum. Bence Türkiye ve Göztepe kesinlikle bunu hak etmiyor. Biz adım adım ilerleyeceğiz, yavaş olabilir ama kesinlikle uzun vadeli düşünüyoruz, uzun vadede başarıya ulaşmak istiyoruz. Belki direkt ilk senede başarılı olacağız. Belki ilk sene bir geçiş süreci gibi olacak. Orada yine Süper Lig'de temellerimizi oluşturacağız ve ardından başarılı olacağız. Ama kesinlikle Göztepe çok başarılı olacak."

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