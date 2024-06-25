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        Göztepe sahaya indi

        SÜPER Lig'de mücadele edecek Göztepe 2024-2025 sezonunu resmen açtı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2024 - 12:04 Güncelleme: 25.06.2024 - 12:05
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        Göztepe sahaya indi
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        Sarı-kırmızılılar Teknik Direktör Stanimir Stoilov yönetimindeki ilk idmanını dün Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleştirdi. İlk antrenmana yeni transferlerden Brezilyalı sol bek Djalma Silva da katılırken, Göztepe'nin prensipte anlaşma sağladığı Orta Afrika Cumhuriyeti'nden orta saha Isaac Solet ile sağ bek Nazım Sangare'nin bu hafta İzmir'e gelip takıma dahil olacağı kaydedildi. Göztepe'de geçen sezon kiralık olarak forma giyen Polonyalı kaleci Mateusz Lis ile Brezilyalı forvet Romulo Cardoso ise idmanda yer almadı.

        Göz-Göz'de geride kalan sezon sakatlığı nedeniyle lisansı askıya alınan Senegalli forvet Mame Diouf ile kiralık giden Slovenyalı orta saha oyuncusu David Tijanic ise antrenmanda yer aldı. Göztepe yönetiminin iki futbolcuyla yaz döneminde yolları ayırması bekleniyor. Göztepe'nin Süper Lig 2024-25 sezonu öncesi yapacağı hazırlık kampının programı geçen hafta açıklanmıştı. 10 Temmuz Çarşamba gününe kadar çalışmalarını İzmir'de sürdürecek olan Göztepe aynı gün Slovenya'nın Bled kentine hareket edecek. İzmir ekibi 25 Temmuz Perşembe gününe kadar çalışmalarına Slovenya'da devam edecek ve daha sonra İzmir'e dönüş yapacak. Takımın kamp dönemi boyunca oynayacağı hazırlık maçlarının programı ise önümüzdeki günlerde duyurulacak.

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