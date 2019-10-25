Çim imalatının da en kısa sürede başlayacağını belirten Büyüköken, "Onun haricinde e-bilet altyapısının tamamlanması, koltukların yapılması, stadyumun aydınlatmasının ve anons sistemlerinin yapılması, yürüyen merdiven ve asansörlerin yapılması önümüzdeki programın içinde. Teknik anlamda 26 Aralık 2019 tarihine kadar bu imalatların tamamı bitiyor gibi görünüyor. Sadece çim sahanın tamamen entegre olabilmesi için hibritte 2 hafta bekleme süremiz olacak. Stadımızın 15-17 Ocak itibariyle müsabaka oynanmasına hazır hale gelmesi için çalışıyoruz" dedi.