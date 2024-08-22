Göztepe, Mateusz Lis'i bonservisiyle transfer etti - Futbol Haberleri

Göztepe, Mateusz Lis'i bonservisiyle transfer etti - Futbol Haberleri

REKLAM advertisement1

Göztepe, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giyen Mateusz Lis'i bonservisiyle kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

İzmir ekibi, geçtiğimiz sezon sarı-kırmızılı formayı kiralık olarak giyen ve Southampton'ın oyuncusu olan kaleci Mateusz Lis kadrosuna kattığını duyurdu.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, “1997 doğumlu kaleci Mateusz Lis ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladık. Mateusz Lis'e Göztepe'mize yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla başarılar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.