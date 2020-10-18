Süper Lig'in 5. haftasında Fenerbahçe, İzmir'de Göztepe'ye konuk oluyor.
GÖZTEPE - FENERBAHÇE
STAT: Gürsel Aksel
SAAT: 19:00
HAKEM: Atilla Karaoğlan
YAYIN: BeIN Sports 1
GÖZTEPE: İrfan Can, Murat, Atınç, Mihojevic, Berkan, Poko, Soner, Guilherme, Halil, Tripic, Brown
YEDEKLER: Megyeri, Burekovic, Gassama, Titi, Kubilay, Mossoro, Obinna, Efe, Burak, Cherif
TEKNİK DİREKTÖR: İlhan Palut
FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Tisserand, Serdar, Caner, Gustavo, Sosa, Ozan, Valencia, Pelkas, Samatta
YEDEKLER: Harun, Tolga, Cisse, Ferdi, Sadık, Thiam, Sinan, Novak, Mert Hakan, Ademi
TEKNİKDİREKTÖR: Erol Bulut
MAÇTAN NOTLAR
Ligde oynadığı 4 maçın 2'sini kazanan, 2'sinde ise berabere kalan Fenerbahçe, haftaya 8 puanla ikinci sırada girdi. Bu müsabakalarda Çaykur Rizespor ile Fatih Karagümrük'ü mağlup eden sarı-lacivertli takım, Atakaş Hatayspor ve Galatasaray karşısında ise sahadan birer puanla ayrıldı. Bu süreçte rakip fileleri 4 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde ise 2 gol gördü.
Göztepe ise Süper Lig'in ilk 4 haftasında bir galibiyet aldı, 3 kez berabere kaldı. İzmir temsilcisi, 6 puan ve averajla haftaya 8. sırada girdi.
LEMOS CEZALI
Fenerbahçe'de Uruguaylı savunma oyuncusu Mauricio Lemos, kart cezası nedeniyle Göztepe karşısında forma giyemeyecek.
Sezon başında transfer edilen ve sergilediği performansla dikkati çeken 24 yaşındaki futbolcu, Fatih Karagümrük ile oynanan son lig maçının 85. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görmüştü.
Sarı-lacivertlilerde henüz hazır olmayan Diego Perotti, kasık ağrısı şikayeti nedeniyle son antrenmanlara katılmayan Garry Rodrigues, sakatlığı bulunan Gökhan Gönül ve milli takım kampında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Faslı oyuncu Nabil Dirar müsabakanın kadrosunda yer almayacak.
GÖZTEPE CEPHESİ
Lige Yukatel Denizlispor karşısında aldığı 5-1'lik galibiyetle başlayan sarı-kırmızılı ekip daha sonra çıktığı 3 maçta Yeni Malatyaspor'la 1-1, Gaziantep FK ile 2-2 ve Medipol Başakşehir'le golsüz berabere kaldı.
Ligde 5. haftaya 6 puan ve averajla 8. sırada giren sarı-kırmızılı ekip, halen namağlup durumdaki 4 takımdan biri olarak mücadelesini sürdürüyor.
Göztepe'de Stefano Napoleoni ile Batuhan Kırdaroğlu'nun sakatlıkları bulunuyor.
Türkiye Futbol Federasyonunun locaların kapasitesinin yüzde 50’si kadar seyirci alma kararının ardından Gürsel Aksel Stadı'ndaki maçlarda localarda rezerve edilmemiş 45 bileti çekilişle taraftarlara dağıtacağını duyuran sarı-kırmızılı kulüp, Fenerbahçe maçı için geçen sene kombinesi olanların arasından 45 seyirciyi belirledi.
53. RANDEVU
Fenerbahçe ile Göztepe, Süper Lig'de 53. kez birbirlerine rakip oluyor. İki takım arasında geride kalan 52 maçtan 24'ünü Fenerbahçe, 8'ini Göztepe kazandı, 20 müsabaka da berabere sonuçlandı. Gollerde de Fenerbahçe'nin, Göztepe'ye 79-36 üstünlüğü bulunuyor.
Geçen sezonun ilk yarısında İzmir'de yapılan müsabaka 2-2 berabere tamamlanmıştı. İkinci devre İstanbul'da oynanan karşılaşmayı ise Fenerbahçe 2-1 kazanmıştı.
İZMİR'DEKİ MAÇLAR
İki takım İzmir'de 27. kez lig maçı oynayacak. Geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe'nin galibiyetlerde 8-6 üstünlüğü bulunuyor. İzmir'de 12 maç da berabere sonuçlanırken, Fenerbahçe 28, Göztepe ise 20 gol attı.
FARKLI SKORLAR
Fenerbahçe ile Göztepe arasında geride kalan 52 lig maçında en farklı skora sarı-lacivertliler imza attı. 1974-1975 sezonunda İstanbul'da yapılan maçta Fenerbahçe sahadan 7-1 galip ayrıldı. Göztepe ise toplam 8 kez yendiği rakibi karşısında 7 galibiyetini tek farklı skorlarla elde etti, 1970-1971 sezonunda evinde 3-1 kazandı.
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